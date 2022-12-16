【特約報道】一般人多數把拉筋當成運動前的熱身，但其實拉筋不僅延壽，還助抗老、維護血管健康。很多明星也公開表示有拉筋習慣：蔡依林曾在多個採訪建議大家拉筋；楊紫瓊亦透露她的保養秘訣：「每天早晨醒來，第一件事就是拉筋，既練柔韌度，又長力度。」

西醫叫肌腱、韌帶、神經，中醫則籠統稱為筋。年齡增長，筋漸縮短，不過愈來愈多年輕人有筋縮情況。現代人整天坐在冷氣房，令到血氣不通；又長時間低頭縮起來玩手機，這動作更是整個人從背到手都縮起來。筋縮最直接是導致腰痛、頸梗膊痛，嚴重更形成肌筋膜炎。此外，人的筋骨會接到內臟去，肌肉伸縮困難，血管也不易伸展，當血管壁中的膠原蛋白與糖結合，產生糖化現象，加速動脈變硬變厚，血流不易通過，易引發心血管疾病。

我們全身有過百個關節，必須使每個關節的筋都鬆軟，才能確保全身氣血暢通。而一般運動，只會活動到幾個特定部位，因此我們必須趁年輕時筋骨未變硬時，勤做拉筋。

拉筋可以隨時隨地進行，我建議多做「前彎拉筋」。首先雙手互相抓住肘，然後腰先下，向前彎，身體跟腳成九十度，屁股要翹起來，腰要盡量塌下去，維持10秒，然後雙手放下，慢慢起來。重複2分鐘，這是最輕鬆的拉筋方法。有些人可能無法伸直，千萬不要勉強，努力慢慢做，有一天就能伸直了。每天2分鐘，慢慢練，長遠能看到成果。

「骨正筋柔、氣血自流」，拉好筋，鬆弛全身筋骨，能改善肌肉酸痛，還能正骨、正脊，治療肌筋膜炎等症。把筋骨拉柔軟了，更能讓血管返老回春，使氣血暢通，營養能順暢運送到臟腑和腦部，保持頭腦和身體靈活。美國德克薩斯州大學一項研究，安排了37名、40至78歲患輕微高血壓病人，連續6星期、每星期進行3次拉筋伸展運動，每次30分鐘。結果發現，病人的高血壓有改善，頸動脈血管彈性增加了23%，長遠有助預防中風。

不過千萬別亂拉，特別是有骨質疏鬆、高血壓、心臟病和中風人士，亂拉有機會影響病情。拉筋動作要緩慢而溫和，循序漸進，練中國傳統易筋經、太極，或瑜伽也有改善；如筋骨很硬，應尋求有專業資格的按摩師幫助。

別再說自己筋硬，就是硬才要拉。要挺、要拉、及早做，保持筋骨鬆軟，自然能像《黃帝內經》所指：「筋長一寸，壽延十年」。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。