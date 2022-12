Critics'Choice提名公布　楊紫瓊新作狂掃14項最多提名

繼《第80屆金球獎》公布提名名單後,另一影視界盛事《第28屆Critics’Choice頒獎禮》(CCA)亦公布電影獎的提名名單。結果於金球獎獲5項提名的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)再在CCA橫掃14項最多提名暫時領先。

而楊紫瓊(Michelle)再憑《奇》獲最佳女主角提名與另一大熱《Tár》的「威尼斯影后」姬蒂班查(Cate Blanchett)爭獎。Michelle亦有於社交網站轉載報道並留言:「對提名非常開心!!為我的EEAAO(《奇異女俠》)家庭做側手翻、跳躍和喜悅的淚水!!🥳🥂🥂🥳🥰🥰💖🥰🙏 」除了Michelle之外,影片的所有主要演員包括關繼威都獲提名。

而僅次於《奇》就是史提芬史匹堡(Steven Spielberg)的自傳式電影《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans),影片獲11個獎項提名。其中與《奇》以及《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)等爭最佳電影。

至於影帝方面,失落《金球獎》提名的荷里活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)最終憑《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)獲提名最佳男主角,與「威尼斯影帝」《The Banshees of Inisherin》的哥連法奴(Colin Farrell)、「澳洲奧斯卡影帝」《貓王》(Elvis)的Austin Butler以及《鯨》(THE WHALE)的美國男星班頓費沙(Brendan Fraser)等爭獎。

而湯唯主演的韓片《分手的決心》繼《金球獎》之後再獲CCA最佳外語片提名。