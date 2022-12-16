Critics'Choice提名公布　楊紫瓊新作狂掃14項最多提名

繼《第80屆金球獎》公布提名名單後，另一影視界盛事《第28屆Critics’Choice頒獎禮》（CCA）亦公布電影獎的提名名單。結果於金球獎獲5項提名的《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）再在CCA橫掃14項最多提名暫時領先。

而楊紫瓊（Michelle）再憑《奇》獲最佳女主角提名與另一大熱《Tár》的「威尼斯影后」姬蒂班查（Cate Blanchett）爭獎。Michelle亦有於社交網站轉載報道並留言：「對提名非常開心！！為我的EEAAO(《奇異女俠》)家庭做側手翻、跳躍和喜悅的淚水！！🥳🥂🥂🥳🥰🥰💖🥰🙏 」除了Michelle之外，影片的所有主要演員包括關繼威都獲提名。

而僅次於《奇》就是史提芬史匹堡（Steven Spielberg）的自傳式電影《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans），影片獲11個獎項提名。其中與《奇》以及《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）等爭最佳電影。

至於影帝方面，失落《金球獎》提名的荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）最終憑《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）獲提名最佳男主角，與「威尼斯影帝」《The Banshees of Inisherin》的哥連法奴（Colin Farrell）、「澳洲奧斯卡影帝」《貓王》（Elvis）的Austin Butler以及《鯨》（THE WHALE）的美國男星班頓費沙（Brendan Fraser）等爭獎。

而湯唯主演的韓片《分手的決心》繼《金球獎》之後再獲CCA最佳外語片提名。