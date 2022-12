衝吧！年輕人 「招商局・仁愛堂 YES跑出快樂人⽣」障礙賽

【特約報道】疫情發生至今已有三年之久,封閉的環境與社交距離限制令港人缺乏正常娛樂、減少跟別人交流和分享的機會,導致產生負面情緒、精神壓力大增。有調查發現超過6成年輕人出現焦慮及憂鬱的嚴重精神困擾,學業及工作壓力成為主要源頭,青年發展問題一直受到廣大關注。招商局一直以商業帶動社會為主旨,撥款過千萬資金,推動青年發展。今年適逢招商局成立150周年,特與仁愛堂YES培訓學院合辦「跑出快樂人⽣」障礙賽,以「積極向上 跑出快樂人生」為口號,於12月10日在香港科學園舉行,旨在透過運動,讓青年釋放壓力,學習正面人生信息。仁愛堂董事局副主席杜家軒先生、招商局代表、青年發展基金和計畫專責小組主席陳博智先生,JP到場主持,介紹舉辦活動的初衷和未來業務。

仁愛堂董事局副主席杜家軒先生致辭時表示:「過去多年,仁愛堂一直致力推行各種青少年服務。而承蒙招商局慈善基金會資助,本堂自2019年起推行「伴星行動.青年正向新星項目」,至今一共為16間中學提供正向服務,希望藉住「跑步」這項有益身心的活動,讓青年們可以一邊享受跑步帶來的「幸福感」,亦鼓勵他們訂立目標,勇往直前。」

青年發展基金和計畫專責小組主席陳博智先生,JP致辭時指出青年發展是現屆特區政府施政的重點工作,在疫情之下,青少年的身心發展面對比以往更龐大和艱難的挑戰。「伴星行動.青年正向新星項目」計劃已進入第四年,期間進入多間學校推廣正向教育,教導青少年如何培養正面心態,提升學生的抗逆力。學懂如何運用正向思維,積極面對生活中的難題和壓力,對青少年的成長顯得至關重要,而運動有助青少年身心均衡發展,同時亦是一個鍛煉意志,以了解自我的過程。他強調青年只要抱持正面心態,逆境自強,定能關關難過關關過。

仁愛堂YES培訓學院與招商局在推動青年發展項目中不謀而合,因此是次活動再次得到招商局慈善基金會資助,由「招商局C Me Fly香港青少年資助計劃」贊助,旨在承傳招商局百年來慈善服務的愛心,向青年傳遞創新基因。計劃每年投入逾1,500萬重點培育青年科創思維、抗逆力、溝通協作、領導力等核心通用技能,希望每位青年都能夠以「C Me Fly」(See Me Fly)為目標,鼓勵青少年遇到困難仍然積極向上,發揮潛能。實踐「青年興則香港興,青年興則國家興」,推動未來中港兩地融合的多項活動,為香港青年提供更多新的動力與機遇。

「跑出快樂人⽣」障礙賽比賽分為同心接力跑、1公里個人繽紛障礙賽和1公里家庭障礙賽三大賽別,接力跑以學校隊制10人為一組;個人障礙賽分成男女子「11-17歲」、「18-25歲」及「26-35歲」3大組別;家庭障礙賽則分成「1名年滿18歲或以上人士及1名6-7歲小朋友」和「1名年滿18歲或以上人士及1名8-10歲小朋友」兩大組別,參賽者需在規劃好的跑道跨越多個障礙物,包括「努力向上,成就快樂人生」充氣滑梯,「彈出正面人生」瑜伽球等,寓意邁向正面人生。同心接力跑共分為一、二、三名次,第一名可獲頒發獎盃乙個、獎牌10枚及4000元現金;第二名可獲獎盃乙個、獎牌10枚及2000元現金;第三名則可獲獎牌10枚及1000元現金。場內亦有設置正面人生攤位遊戲,包括體能挑戰站,鍛煉玩家體能及意志力;鬥智鬥力,以2人為組的方式相互合作,在充氣球上完成小型拔河比賽。

障礙賽的結果和終點並非目標,旨在希望青年能夠享受跑步過程,同時能與其他參賽者透過相互交流、流汗的方式釋放心理壓力,透過玩樂和運動帶來愉悅心情的方式得到滿足感,幫助香港青少年獲得全方位學習體驗,改善情緒健康差異及促進青年心靈發展,體育運動的參與和正面精神健康支援是促進青年發展的重要元素,透過運動增強抗逆力和精神健康,有助紓緩疫情對青年的影響,讓他們能夠在自己夢想的跑道中繼續前行,透過生命影響生命,將正向人生的理念薪火相傳。