星級煮意︱可宜教你整番茄拼蒜蓉麵包　蒜頭擦一擦好Magic

繽FUN星網新一輯煮食節目《星級煮意》請來中英混血兒、電視主持可宜親自下廚，一連4集為大家介紹簡單又易整的西餐。來到第3集，可宜繼上集炮製西班牙Tapas後，今次示範另一國度的餐前小吃，就是意式風味的番茄拼蒜蓉麵包（Bruschetta），這美食賣相精緻又開胃，煮法容易，人人都可以做大廚。

首先將番茄、蕃茜、蒜頭全部切粒，用檸檬汁、意大利黑醋及「西餐三寶」橄欖油、鹽和黑胡椒醃味，在超市就買到的法國麵包，將麵包切厚片，揀選麵包沒大窿的部分，塗少許橄欖油在麵包上，放鑊烘一烘至金黃色，可宜教授一個小貼士，就是準備一粒蒜頭，在麵包上面擦一擦，令麵包就有齊橄欖油和蒜頭的香味，她說：「可能你會話不如買蒜蓉包更方便，但外面買的蒜蓉包味道濃烈，會蓋過晒食材嘅味道。」最後直接將所有材料鋪在麵包上面便完成。

可宜父親是英國人，她吃過不少英式菜餚，對傳統英菜印象一般，感覺較肥膩，她就比較喜愛媽媽的中國傳統，可宜媽媽山東的傳統，過時過節都會包餃子吃：「媽媽會將洗乾淨嘅毫子放入餃子裏面，吃到毫子，就代表全行行財運啦！」