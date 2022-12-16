冬至除了品嘗度身訂造的主題菜單，大家亦可因應個人或親朋喜好選擇，近日多間高級中菜推出全新菜式，既有矜貴的嘗味套餐，也有以當造食材作主角的美食，一樣適合和親人團圓享用。

以電影為靈感創作

早前剛於Restaurant & Bar Design Awards獲得年度Overall Winners榮譽的藝術餐廳1111 ONES Restaurant and Lounge最近推出了全新嘗味餐單，主廚Will以經典的香港電影為主題，設計了6道及8道菜的餐單，每一道菜均配上一齣港產片及由畫家Alvin Lam重現的電影經典場面，讓大家邊品嘗精緻美饌的同時能品味本地的光影藝術。藝術品味之旅由蟹肉小點兩款配薑茶掀開序幕，小點是蟹黃泡芙及澆上花雕酒的蒸蛋白配日本松葉蟹肉，雙重鮮味令人齒頰留香，佐以由椰糖、香茅及薑煮成的薑茶，別具風味；配上以烹飪比賽為主軸的賀歲片《金玉滿堂》，預示這個菜單將帶領大家踏上美食旅程。享受盛名的爵士湯，以哈密​​瓜、響螺、象拔蚌乾、瑤柱水等燉煮而成，香甜滋潤，注入盛載住馬刀貝、象拔蚌、哈密瓜、白舞茸及鮮百合等食材的湯碗內，猶如《食神》一片內主角以平凡食材都能創作出發光發亮的美饌。還有經典菜蠔餅配《廟街故事》、手工菜的芋泥鴨配《鎗火》、仙翁米配《歲月神偷》等，讓大家食住團圓又能撐本地電影！

鮮味長腳蟹

冬天正值螃蟹肥美之時，中環國金軒由現時至12月31日，以阿拉斯加長腳蟹打造盛宴。阿拉斯加長腳蟹二食，就有香辣爆炒長腳蟹身和花雕蛋白蒸蟹腳，前者以湖南椒、九層塔、豆瓣醬和豆豉等爆炒，香口惹味，後者以酒香帶出蟹肉鮮甜。喝一口椰皇燉鮑魚竹絲雞後，燒味、海鮮、肉類和家禽的菜式都可二選一。當中包括西班牙黑豚肉叉燒皇或乳豬鵝肝脆窩巴，海鮮有XO醬露筍煎北海道元貝皇或松本茸炒星斑球，肉類有日本尖椒炒鹿兒島A5和牛或意大利黑醋脆豚肉，最後有醬燒琵琶鵝或金牌炸子雞選擇，分量十足。

新廚推介

新來的大廚，總會為餐廳菜式帶來新風格。九龍香格里拉米芝蓮一星食府香宮，近日迎來新行政總廚黃偉文師傅和一系列新菜式。上湯杞子芙蓉蒸龍蝦以1斤本地龍蝦入饌，嫩滑清新。三葱大蝦星斑球選用原隻大虎蝦炮製，色香味全。另外還有雙色芝士焗釀鮮蟹蓋、官燕鷓鴣粥、鎮江醋香黑豚腩和黑虎掌菌千葉豆腐等。單點以外，客人亦可選擇嘗味晚宴，令體驗更完美。

矜貴粵菜體驗

傳統和創意典備的粵菜，經常推陳出近。早前中環米芝蓮二星粵菜餐廳營致會館以頂級食材作主題，打造全新的嘗味菜單。頭盤有開胃的XO醬紅葉螺片拼黑豚肉蜜汁叉燒、鮮嫩的金腿紅燒官燕伴松葉蟹肉。扣煮至入味的蠔皇家鄉釀關東遼參，滋補又美味。甜品方面，有紫薯西米焗布甸、白眉椰汁紅豆糕及麻香雪燕焗酥餅。享用嘗味菜單的客人，可免費獲贈指定香檳乙杯。

手工時令

一道高級菜式，可以看到師傅的功架，灣仔高級粵菜食府和昌飯店新任行政總廚陳智斌師傅以手工、時令和味道作主題打造菜式，每日限量的川汁水晶蝦球，湯汁加入煎香大虎蝦殼、白蝦殼和蔬菜熬煮，再加點麻辣醬，鮮香味辛。狀元紅蘇格蘭蟶子皇，配紹興酒、糟滷及話梅等食材，散發淡淡酒香。傳統的黃燜汁燴花膠，矜貴入味。另外還有選用六頭鮮南非鮑魚打造的葱油鮮鮑片、陳皮煎牛肉餅和金包銀蟹肉炒金稻，素食有煙熏鮮菌素鵝及紅燒竹笙花菇豆腐等，啱晒各有不同要求的客人。餐廳於12月12日至25日供應冬至特選套餐，包括有蜂巢黃金鮑魚蜂巢黃金鮑魚 、松茸水鴨燉花膠、檸香冬蜜煎金蠔、芝士焗酸辣銀鱈魚 、秘醬燴安格斯牛小排和金湯玉荷包等，客人可以慢慢揀。

滋補暖身

中國人講究不時不食和養生，來到冬日，香港尖沙咀凱悅酒店高級中菜廳凱悅軒於現時至2023年1月21日推出一系列滋補暖意菜式。客人可先來一口加陳皮、紅棗和薑等燉煮的陳皮花膠水鴨羹，補中益氣。時令的香煎臘味芋絲餅，外脆內軟。創意的脆香古法燜羊膝伴生菜包，羊膝燜煮後再脆炸，配生菜包吃，軟腍又減低油膩感。另外還有油鴨唐芹蘿蔔浸大芥菜、蘆筍雲耳炒鴛鴦東星斑卷和黑皮雞樅菌雙冬炒黃麖柳等，讓你冬日補暖身心。

升級漁港風味

百多年前，香港還是一個小漁港，發展至今，依然保留不少的傳統地道小食。香港麗思卡爾頓酒店米芝蓮二星食府天龍軒推出「漁港風味」大師發辦菜單，以香港地道食品作靈感設計，魚湯燜永安街花膠從大澳出發，由東星斑斑腩熬煮的魚湯配黃花魚花膠，代入感十足。避風塘大船灣蠔選用日本大船渡灣蠔，惹口鮮香。鮮鮑片狗仔粉的靈感源自劉師傅小時候家門外的車仔檔，自家製的狗仔粉配用豬油渣、紅葱頭、菜甫及冬菇等材料煮成湯底，和鮮鮑片一起吃，令人耳目一新。