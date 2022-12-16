GAC Barchetta Concept意式躺平主義

潮興躺平，現在連汽車設計也緊貼潮流，大玩躺平。最近在設計之都米蘭便有設計團隊便巧妙地將「躺平」概念融入汽車底盤設計中，打造了一款搭載全平底盤的雙座位純電概念跑車GAC Barchetta Concept。

Barchetta在意大利語中有小船的意思，過往都有意大利車廠Ferrari 、Maserati 和Fiat也曾以Barchetta來為它們的雙座位開篷跑車車型來名命，而這次GAC的Barchetta Concept，則是一款不設車頂、擋風玻璃及車門的Open-top純電概念車型。其設計靈感啟發自上世紀70年代意大利跑車及去年發表的TIME概念車，並且採用被「躺平」的超平底盤連緊湊電池組設計，成就了極扁車身，車身高度差些少便跟輪胎高度睇齊。最大特色是當處於不載人的靜車狀態，車體可變身成完全密封，酷似Apple無線滑鼠表面般平滑，泊在停車場完全不怕車廂暴露於外。

此劃時代的創新時尚設計，是由曾任Renault集團品牌設計策略總經理、現GAC集團歐洲研發中心暨全新米蘭前瞻設計中心設計總監兼汽車設計師Stéphane Janin和他的設計團隊，為全新設計中心開幕而打造的Car Culture系列頭炮作品。車身以全鋁打造，且取消了輪拱，令車重保持輕盈。外露的車輪則採用輪圈和輪胎一體化設計，時尚型格。當處於準備狀態，兩側電子鏡頭和一對座椅頭枕會自動升高，原本密封的車廂亦會隨之打開，並翻出軚環，科技感十足。車廂設計極盡簡約，除了配備一個尺寸緊湊的線控軚環，就只有一張以回收塑膠製成的雙座位座椅，並以多條比安全帶還要粗的高靭性闊帶繫於僅3kg重的車殼上作支撐，別具特色。