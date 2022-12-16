GAC Barchetta Concept意式躺平主義
2022年12月16日 15:00
東網電視更多新聞短片
最近在設計之都米蘭，有設計團隊將「躺平」概念融入汽車底盤設計打造一款搭載全平底盤的雙座位純電概念跑車GAC Barchetta Concept。（互聯網）
潮興躺平，現在連汽車設計也緊貼潮流，大玩躺平。最近在設計之都米蘭便有設計團隊便巧妙地將「躺平」概念融入汽車底盤設計中，打造了一款搭載全平底盤的雙座位純電概念跑車GAC Barchetta Concept。
Barchetta在意大利語中有小船的意思，過往都有意大利車廠Ferrari 、Maserati 和Fiat也曾以Barchetta來為它們的雙座位開篷跑車車型來名命，而這次GAC的Barchetta Concept，則是一款不設車頂、擋風玻璃及車門的Open-top純電概念車型。其設計靈感啟發自上世紀70年代意大利跑車及去年發表的TIME概念車，並且採用被「躺平」的超平底盤連緊湊電池組設計，成就了極扁車身，車身高度差些少便跟輪胎高度睇齊。最大特色是當處於不載人的靜車狀態，車體可變身成完全密封，酷似Apple無線滑鼠表面般平滑，泊在停車場完全不怕車廂暴露於外。
此劃時代的創新時尚設計，是由曾任Renault集團品牌設計策略總經理、現GAC集團歐洲研發中心暨全新米蘭前瞻設計中心設計總監兼汽車設計師Stéphane Janin和他的設計團隊，為全新設計中心開幕而打造的Car Culture系列頭炮作品。車身以全鋁打造，且取消了輪拱，令車重保持輕盈。外露的車輪則採用輪圈和輪胎一體化設計，時尚型格。當處於準備狀態，兩側電子鏡頭和一對座椅頭枕會自動升高，原本密封的車廂亦會隨之打開，並翻出軚環，科技感十足。車廂設計極盡簡約，除了配備一個尺寸緊湊的線控軚環，就只有一張以回收塑膠製成的雙座位座椅，並以多條比安全帶還要粗的高靭性闊帶繫於僅3kg重的車殼上作支撐，別具特色。