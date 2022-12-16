派對Finger Food　簡單美食佐酒一流

聖誕節除了食大餐外，好多巴絲打仲會開派對飲飲食食偈吓聚吓，這時少不了輕食小點，好似曲奇朱古力等，佐酒作茶點都不錯，今次介紹幾款新品或節日新包裝，讓大家邊食邊飲邊吹水。

手工曲奇

曲奇除了是可作茶點外，還可以作Party Food，甚至作為聖誕小禮物都不錯！由前五星級酒店糕點師開設、本地著名手工曲奇品牌COOKIEBOY，今個聖誕節，換上新裝，以全新啞金色外袋配上「透明窗」，可以看到入面曲奇之餘，整體感覺高貴，無論是單個還是禮盒裝，夠體面又有節日氣氛！口味方面，有經典朱古力塊、花生醬、蘋果批、藍莓鬆餅、宇治抹茶、白朱古力及紅莓乾等多達12款。曲奇以外，更有傳統布朗尼蛋糕、咖啡榛子蛋糕、香蕉核桃蛋糕及紅蘿蔔蛋糕等其他選擇。品牌最近更在中環及尖沙咀開設期間限定店，入手更方便。

寶島過江龍

來自台灣、由當地知名美食YouTuber創辦，更聲稱全港最酥鬆的曲奇品牌「WA!COOKIES」，今年3月進軍香港，開設品牌首個海外店，趁聖誕佳節，除了在尖沙咀開設新的Pop-Up Store外，更特別設計了香港節日限定版封套，以咖啡色系奢華配搭品牌主打人氣產品「轉圈圈曲奇」的象徵圖騰，背面設有留言區讓大家寫上文字，聊表心意！品牌最新口味的小山園重抹茶曲奇，用上日本宇治小山園抹茶製作，散發茶香與抹茶獨特的甘甜。其他還有人氣的香濃朱古力、伯爵茶拿鐵、靜岡抹茶、焦糖牛油、深焙咖啡等口味，現時於品牌官網或門市選購任何產品更獲送2023年曆卡一張。開派對，不同口味的酥鬆曲奇與不同飲料皆可搭配，仲老少咸宜呢！

港式咖喱滋味

喜歡食蛋卷及鳳凰卷的對「回味」這個品牌應不會陌生，標榜不添加任何人造色素、香精及防腐劑，以新鮮農場雞蛋及進口牛油等配合傳統工藝製作，出品高質故早年獲香港名牌殊榮。品牌最近推出全新的「咖喱肉鬆鳳凰卷」，以自家秘製的港式咖啡粉及鮮雞蛋等製成鬆脆外皮，包裹住鹹香豬肉鬆及白芝麻，口感豐富又辛香惹味，是派對不錯的佐酒美食。

幼滑朱古力

開派對當然少不了朱古力，可搭配葡萄酒及茶等，人氣品牌瑞士蓮LINDOR軟心朱古力有一系列口味，包括深受歡迎的牛奶軟心朱古力及精選軟心朱古力（內有牛奶、黑朱古力、白軟心及榛子軟心朱古力口味）等，今個冬日更推出全新的海鹽焦糖口味，以微鹹海鹽配上香甜焦糖，加上幼滑的牛奶朱古力，三重滋味包住細膩的軟心，帶來鹹甜交錯的獨特味覺體驗。不同口味可配各款葡萄酒及烈酒，為派對添上點點甜蜜滋味！

芝士Fantasy

提起派對佐酒小食，不少人會諗起芝士，一大盤芝士或芝士小食都是非常對味的酒餚。法國品牌Ile de France有各款天然芝士，包括Brie、Mini Brie、Camembert、Charmidor等，品牌的Brie帶輕微菇菌味，軟滑質地及富奶香味，可以切粒切條佐酒之餘，更可以用來炮製成各款Finger Food及芝士餅等，而Mini Brie味道更特別溫和，當零食一流！品牌的Camembert擁有有史以來最薄的外皮，帶輕微酸度的新鮮牛奶味，柔軟溫和，可以整個焗至軟滑，以餅乾或法包沾來享用，或搭配清甜水果或堅果來佐酒。此外，品牌更有專為熱食而設的Charmidor芝士片，加熱後香味突出，加上半融的軟滑口感，適合用來炮製飛碟、焗飯或意粉，多人分享一流。即日起至12月25日於指定網購平台選購品牌的芝士系列，可享9折優惠呢！