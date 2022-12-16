本日日本：全新姆明專門店　銀座登場

作為姆明粉絲真的很興奮，皆因今日（12月16日）有全新姆明專門店「MOOMIN SHOP GINZA」於東京銀座的Ginza Inz 1館1樓登場！店舖由百貨店松屋的子公司經營，銷售面積達69.3平方米，裝淇以原作者Tove Jansson喜歡的淺綠色為主調，售賣包括文具、嬰兒及小孩雜貨、馬克杯、廚房雜貨、服裝雜貨、繪本及食品等多達1,100件商品，當中北歐進口的貨色佔了總數的3成。而店舖本身並非一家僅強調角色可愛的商店，而是將原作者Tove Jansson的世界觀表現出來，並旨在成為一家向成年消費者傳達北歐生活方式的商店。當中亦有不少品味之選，例如一對售價9,900日圓起（約HK$564）的奧地利Riedel酒杯、售2,530日圓起（約HK$144）的益子陶器，及售11,000日圓起（約HK$627）的姆明博多人偶等選擇亦可搵到。據講之後5年會以日本大都市為中心開設10間 MOOMIN SHOP分店，值得粉絲期待。