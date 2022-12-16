果粉聚焦︰百人一同畫圖寫字　超強白板《Freeform》推出

《Freeform》適用於iPhone、iPad及 Mac，容許果粉在白板上發揮創意。(互聯網)

Apple早前發表記事程式《Freeform》，經過一輪等待，即日起終於在最新版本的iOS、iPadOS及macOS上向果粉提供。

《Freeform》功能如同白板，只是這塊白板可無邊際延伸，透過手勢可以上方順暢無阻地移動，並提供多種畫筆款式及顏色選項，支援手指及Apple Pencil作畫。程式支援多種檔案，包括相片、影片、音訊、文件、PDF、網站連結及地圖位置連結、便利貼、形狀、圖表等，經 iPhone及 iPad相機就能將圖像或掃描文件直接加到白板。

程式另一賣點是「協作」，用户可在同一塊白板上，與多達100名協作者一起畫圖記事，而當有協作者利用快速同步功能及iCloud 整合，新增或編輯內容時，所有協作者均可查看有關更新。而提到同步，此程式對應iPhone、iPad及Mac之間同步，用户可以透過連結或電郵邀請其他人，甚至可以將畫板輸出成PDF或拍攝屏幕截圖。

同場加映︰ iOS 16.2推垃圾訊息過濾功能

iOS 16.2剛剛推出，主要加入了垃圾訊息過濾功能，在「訊息」 App 中，果粉可以封鎖不想收到的訊息，過濾來自未知寄件人的訊息，以及回報垃圾訊息，寄件人的資料和該訊息會傳送到 Apple，且訊息會從裝置永久刪除。