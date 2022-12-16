柳應廷慘被攻擊重要部位　黃德斌為救簡慕華慘遭淋紅油

由Anson Lo（盧瀚霆）及Jer（柳應廷）合演的ViuTV原創劇《百萬同居計劃》下周踏入結局周，除了於星期一至五播映外，更會於星期六 (24日) 晚上9時30分播放大結局，與觀眾一起歡度平安夜。下周二（20日）播出的第11集，講到大宅全員到郊外行山，遇上前來追債的「大聖爺」李建邦 (Suzuki)，令Jer及練美娟（娟姐）要捱打，黃德斌和陳子豐慘被淋紅油。拍攝當日，演員們鏡頭內外相處融洽，有講有笑，所以不時被劇組溫馨提示要安靜，以免打擾附近居民。

為求拍攝效果逼真，Jer及娟姐不介意被真打，其中Jer被Suzuki攻擊重要部位的一幕，Jer笑言真的有打中，他笑說：「好彩我練咗硬氣功，我反而驚佢 (Suzuki) 隻腳痛啊！」至於被掌摑的娟姐，透露之前曾試過借位但最終穿幫，寧願被真打，盡快完成拍攝。至於黃德斌為救簡慕華而被淋得背面全是紅油，簡慕華和娟姐等大讚他好勇，停機後更一起拍照留念，娟姐笑言德斌成了「打卡熱點」。談到遭淋紅油，黃德斌說：「濕濕碎，之前都有拍過呢啲戲份，嗰次仲係冇得擋，今次都已經好好有件外套擋住。」