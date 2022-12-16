ERROR開騷！粉絲逼爆九展　張敬軒張家輝送花籃

人氣天團ERROR今晚（16日）於九龍灣展貿中心舉行《明星生活ERROR LIVE SHOW 2022》，多位圈中好友亦有入場支持，包括與4子一起拍攝ViuTV劇（極度俏郞君》的宣萱及黑仔（姜皓文）、廖碧兒，而鄭伊健、張家輝、張敬軒及泳兒等，亦有致送花籃預祝演出成功。

大批粉絲一早逼爆九展，現場有粉絲向市民派發應援物，大會於場外設攤位售賣紀念品，而過百193「老婆」（193粉絲）於場外手持寫上193字樣燈牌大合照，並大叫：「193！燒個Good Show畀你，燒畀你！燒畀你！燒畀你！Yeah！」聲勢浩大。

演唱會開始，Error 4子梁業（肥仔）、Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）及保錡（吳保錡）以全白造型現身，並唱出多首作品，現場尖叫聲不絕。隨後肥仔表示將舞台交給Dee，Dee向現場觀眾説：「你哋入場睇Talk Show就想睇人除褲、睇演唱會係想睇明星除衫嘛！Ok我今晚就一次過做晒佢！」隨即有多位工作人員衝上台，即場為Dee換衫及整頭，Dee亦正式開始自肥Talk Show，他笑言成為明星後生活變得不一樣：「以前要睇價錢食飯，依家鍾意食乜就叫乜、以前搭的士只會搭短途，依家會畀貼士。」又指現在脱貧了，卻失去了生理時鐘及朋友，更令他失去安全感，因此近期買了禮物獎勵自己一直的辛勞，並隨即向大家展示手上的名貴手錶：「呢隻錶我幫佢改咗個名，叫『安心撈』，唔係Anson Lo呀！」