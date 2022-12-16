小動物美人　發情最黐身

小貓小狗相當可愛，令人為之融化，有佢哋陪伴更可以治愈身心靈。而日本AV界亦有好多可愛嘅小動物美人，佢哋識嗲人又夠黐身，而且仲聽教聽話，最重要係身材索到暈，令人冧到震！

為食乜都制

片廠MILK推出嘅《貪吃寵物》，講述美少女樞木好鍾意狗狗，所以成日都會扮到好似狗仔咁款，由於佢係無產階級，所以寄住喺一個男人嘅屋企，不過有瓦遮頭都要有嘢落肚先得，為咗有飯食，佢只好聽從對方嘅吩咐，無論係吹奏或上床交歡都絕對唔會Say No，更加唔會覺得委屈，因為葵妹本身都係性情中人，有男人供食供住仲可以餵飽佢，真係求之不得啦！

征服女上司

喺Z-MEN出品嘅《幻覺！妄想？女老闆突然長出貓耳》中，大雄係一名辦公室小職員，雖然工作辛苦，但卻相當享受，皆因可以成日對住三位索女上司百永紗里奈、沙原早由、東條有希。有一日，奇迹突然出現，三位女上司無端端長出可愛嘅貓耳朵同貓尾，而且仲好似貓一樣咁發情，見到大雄即時慾火高漲，更主動求歡，大雄梗係唔會拒絕，趁機會好好征服佢哋啦！

簡評

家陣日本AV界興起癡女系女優，佢哋個個都以女強人姿勢演出，作為男人睇得多都會覺得冇晒尊嚴，反而小動物系女優嘅演出就唔同，因為佢哋夠晒聽話乖巧，男人睇落一定覺得好滿足！今次為大家介紹嘅兩部作品中，本仙最鍾意樞木葵主演嘅《貪吃寵物》，因為葵妹本身精靈可愛，扮成小狗女就更加得人鍾意，加埋各種可愛表情動作，令人睇得零舍過癮。