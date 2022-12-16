古巨基Tyson Yoshi驚喜聯乘　細說現代Fxxk Boy愛情故事

歌手古巨基音樂企劃《I Really Love To Sing》再次帶來驚喜聯乘，今次他與Tyson Yoshi合作，將《第二最愛》重新塑造成第二個經典《2nd Favourite第二最愛》。對於這次合作，基仔稱：「我大概年半前喺社交網聽到Tyson嘅音樂，後來搞《IRLTS》就好想邀請佢合作，認識佢後，發現佢除咗做音樂、寫歌、Produce，佢連做導演、Story board、美術，所有嘢都好全面，我話：『你唔只係『Singer』，仲係個全能『Creator』」。

選曲上基仔亦給予Tyson 100%的自由度：「雖然本身個Project係想揀啲以前嘅滄海遺珠，但Tyson話畀我知，佢第一首聽到我嘅歌就係《第二最愛》，我覺得既然咁有意義，就揀定咗呢隻歌。我心諗：『我都幾期待呢隻歌可以點樣變成你嘅Style。』」更叫大家要細味歌詞。

而Tyson Yoshi就透露收到基仔短訊想做首好歌，即表示：「就咁講係好難明，但大家去聽咗首歌就明㗎喇，即係又係新歌又係舊歌嘅一個作品。」他又指這次跟另一位創作人Issac，為歌曲填上新詞：「基本上我完全係將聽《第二最愛》嘅感受，嗰種冇人陪又唔係，但係其實又極度充滿孤獨感，好直接咁寫出嚟。你一路搵唔同嘅人去陪，諗住搵到一個，但其實冇一個係，你都仲係掛住以前返唔到嚟嗰個，嗰隻Feel。」

談到錄音過程，Tyson稱只在電視見過基仔，現在就在面前：「我戴住耳機聽住你即時唱嘅歌，好難形容嗰種感覺！」基仔即說：「好似貞子咁喺電視爬出嚟？我夠係喺社交頻道睇開你，你喺電腦出咗嚟我面前，一樣好難形容呀呢種感覺，哈哈！」

《2nd Favourite第二最愛》亦是《IRLTS》唯一一首全面交託給合作單位的作品，包括重新改編、監製、甚至MV執導方面，都由Tyson Yoshi親自操刀。Tyson表示MV講述一個現代Fxxk boy孤獨故事，並指着基仔說：「然後上一代嘅Fxxk boy依家已經做咗爸爸，以一個過來人嘅身份，喺中段出現，唱番原版嘅歌詞。哈哈，我意思係話喺MV裏面嘅古sir飾演上一代Fxxk boy。個故事係每個男仔、男人都會經歷過，或者Feel到過嘅另一種Loneliness，係幾好玩嘅。」

MV拍攝時亦十分有趣，基仔是䁥在Tyson的床下底唱歌，他並乘機取笑Tyson Yoshi說：「床上面啲主戲交晒畀你演喇！有好多囡囡。」Tyson Yoshi立即反應：「係！嗰邊仲有好多仔仔㖭！」隨後基仔在拍攝現場指着一個Bra top並拿着說：「但你掉啲咁嘅嘢落嚟...」Tyson Yoshi隨即表示:「乾淨嘅乾淨嘅。」認真搞笑。