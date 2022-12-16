泰色仙氣　顏值魅力對決

泰國女神級網紅有唔少，有啲以才華傾倒萬民，有啲以性感魅力迷倒眾生，只係佢哋都有個共通點，就係仙氣十足！今日就搵來Champ Emmita同Shaya比併一下，睇吓邊個魅力最強！

多才多藝

作為網紅，點樣用才華嚟令萬民傾心？Champ Emmita就係最佳人辦，佢除咗擁有迷人樣貌同火辣身材外，絕對稱得上係多才多藝，事關佢除咗係一位網紅，亦係模特兒兼歌手，早喺2020年7月便成為泰國女團嘅一員，憑住迷人魅力而獲得唔少人氣，同年年底佢便決定單飛發展，工作亦多元化，其中模特兒同Show Girl就係佢嘅主要工作，喺唔少賽車活動及電玩展場上都能見到佢性感嘅身影，由於佢對鏡頭相當敏感，加上擺甫士又夠專業，特別係側面最迷人，所以每次都會成為全場嘅焦點。正因為佢嘅氣質過人，所以喺開設社交平台後，人氣更係直線飆升，成為泰國嘅仙氣女神之一。

Champ Emmita

年齡：24歲

身高：160cm

三圍：36E-24-36

出塵脫俗

泰國嘅性感網紅有唔少，只係要喺芸芸競爭者中脫穎而出，唔單止樣貌同身材都要出眾，同時更要擁有獨特嘅氣質，而Shaya就有齊晒以上嘅優點，先唔講佢超吸睛嘅身材，單係出塵脫俗嘅美貌，名副其實係仙氣十足，咁索嘅樣貌其實唔使點露肉，已經夠晒養眼！而佢又靚女又有仙氣，身材仲要有前有後勁火辣，一對巨乳分量十足，肌膚仲好似剝殼雞蛋咁白滑真係好吸引呀！佢亦知道自己嘅優勢，所以大部分寫真照性感度極高，盡情展現心口嗰對迷倒無數男士嘅渾圓巨乳，無論換上比堅尼、性感內衣，定係圍裙同工人褲，正面展露乳溝抑或巨乳側漏，都令男士睇到流晒口水，無愧為泰國最強人氣女神。

Shaya

年齡：2５歲

身高：165cm

三圍：36G-25-36

第1回合

鬥仙氣

論仙氣嘅話，兩人真係各擅勝場，Champ Emmita嘅仙氣唔單止來自佢嘅多才多藝，仲有一種不食人間煙火嘅感覺，而Shaya擁有出塵脫俗嘅氣質，而且身材火辣魔力十足，所以呢個回合打和！

第2回合

鬥性感

作為性感網紅，兩女嘅福利相可以話係性感度相當足，不過如果真係要比較嘅話，Champ Emmita明顯稍遜一籌，事關Shaya胸前嘅優勢實在太明顯，尤其係穿着性感內衣時更加誘人。

第3回合

鬥人氣

有人話網紅二字太過濫用，但用喺今次比併嘅女神身上絕不為過，因為Champ Emmita嘅IG已有粉絲超過34萬，只係Shaya嘅粉絲人數仲勁，超過152萬之餘，仲未計佢其他嘅社交平台，人氣真係贏晒！

反差感令人興奮

仙氣女神嘅魅力，在於佢哋舉手投足都會迷倒眾生，就好似Champ Emmita同Shaya咁。不過如果真係要揀，小弟會鍾意Shaya多啲，皆因仙氣十足嘅佢，擺出邪念誘人嘅甫士，嗰種反差感實在令人興奮！