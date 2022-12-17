【是日通勝】

農曆十一月廿四

壬寅年 壬子月 甲辰日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：出行、嫁娶、動土

忌：出財、栽種、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：21、29、35、42

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：事業發展如魚得水，宜再接再厲，不要自滿。

金牛座：運勢不太好，保持平常心，懂得知足冇煩惱。

雙子座：愛情運特別差，擇偶要留意對方的內在美。

巨蟹座：謀事多阻滯，有時需為大局犧牲個人利益。

獅子座：財運欠佳，處理投資問題要打醒十二分精神。

處女座：笑多一點可改善運勢，凡事應向好的方面想。

天秤座：順風順水，學懂感恩和知足，心情會更好。

天蠍座：運氣差只是暫時性，不氣餒就有望走出困境。

人馬座：受人事問題困擾，事業遇阻力，要謹言慎行。

山羊座：控制體重有利健康，但不能靠節食來減肥。

水瓶座：生活稱心如意，但處理錢銀問題務必小心。

雙魚座：愛情運一般，懂得珍惜你的人，才值得去愛。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 精神差

鼠：事業與財運俱佳，付出愈多，收入愈多。

牛：盡了力就好，過分追求完美易影響心情。

虎：面對競爭不宜硬拚，忍讓有助化解壓力。

兔：耐性不足，愛鑽牛角尖，人事問題多。

龍：整體運勢下滑，易因一意孤行惹麻煩。

蛇：桃花旺，單身者宜把握，有望墮入愛河。

馬：人緣普通，謀事被別人打壓，士氣受挫。

羊：趁狀態好，快處理該做的事，不宜再拖。

猴：春風滿面，出門前悉心打扮可提升魅力。

雞：好運降臨，處理大小問題顯得游刃有餘。

狗：是日沖煞，精神狀態差，做事提不起勁。

豬：有伴侶者易起衝突，包容與忍讓可化解。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

巨蟹座2023年整體運程

上半年吉星在你的事業宮游走，為巨蟹座帶來優勝的工作際遇，只要肯主動為自己爭取，要更上一層樓不是難事。

4月的日食其實可為你帶來新機會，有想轉工或轉行的朋友，可以趁這時刻作出改變；但在個人層面上，巨蟹座先要努力做好自己，不能夠如以往般在情緒上再依賴別人，要有獨立的能力，才能夠在工作上領導別人。這個改變對7月中出生的朋友尤其重要，留意可能有些跟別人的相處模式不再適合，要徹底地改變。如果已在愛情關係中的你，兩人之間的糾纏不能夠再逃避，問題要勇敢地面對，如果有些情況不能夠再回頭的，就要放手。做自己，原來做真正的自己會有更出色的表現，把握吉星的支持，於工作的環境裏給有權力之人留下好印象。

下半年是廣結善緣的時刻，不妨努力擴展人脈，向外展現你的影響力，在更大的圈子裏透過不同的關係去獲取好處。有想移民的你，可能今年並不是最佳時候，雖然有跳出舒適圈的需要，但現實環境的限制也不能夠忽略。

平日愛照顧別人的你，今年除了忙於照顧家庭外，工作上的事亦疲於奔命，小心呼吸系統的運作，有可能影響睡眠質素，建議多休息，以最佳的狀態在工作上應戰。