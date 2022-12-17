娛圈單打︱何解韓流蓋和風　睇吓男神就知道

近年韓風猛吹，男團BTS獲美國總統拜登在白宮接見；《上流寄生族》勇奪奧斯卡最佳電影殊榮；BLACK PINK打入「Billboard Global 200」亞軍位置。更不必說，韓劇往往捲起全球旋風，《來自星星的你》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《愛的迫降》等，遠至東歐、南美一樣有捧場客。反觀曾在80至90年代盛極一時的日劇、J-Pop和日本明星，現在變得星沉影寂，波瀾不興。

風水輪流轉，沒有一個地方、一個行業會永垂不朽，這是定律，但無可否認的是，韓流崛起，除了有國家政策配合，更重要是人才輩出。幕後的不說，就說幕前的明星，即使有人嫌韓星整容、娘炮，但男帥女索卻是不爭的事實，日本明星實在難以企及。

這樣說絕無誇張。現在日本最當時得令的新一代男神，包括佐藤健、目黑蓮、平野紫耀、松坂桃李等，平情而論，佐藤健和平野紫耀雖然靚仔達「神顏」級別，演技亦很紮實，但二人身高只有170cm，身形瘦削。至於身高在六呎以上的目黑蓮和松坂桃李，前者實在談不上俊朗，後者則是已婚，對女觀眾而言吸引力大減。

韓星則不然，內外兼備，賞心悅目。因為競爭激烈之故，基本上沒有一位男星是沒有演技的。至於身高180cm只屬最低條件，金宇彬188cm，李敏鎬187cm，李鍾碩186cm，孔劉184cm，全部都是高頭大馬花美男，而且人人有胸肌，絕非奀挑鬼命的日本男星可比。女觀眾看得心如鹿撞，韓流取代和風，豈是無因！