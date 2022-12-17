金像「女配」廖子妤冇包袱平吔糖葱餅　拖男友入村煙韌

女星廖子妤升呢金像獎「最佳女配角」後，知名度與工作量急升，酬勞亦水漲船高。早前自爆戀情的她，被東網獨家拍得跟演員男友盧鎮業拍拖，雖貴為金像女配，她仍甘願與男友逼車兼買街邊小食醫肚，兩口子同甘共苦。

32歲馬來西亞女星廖子妤（Fish），離鄉別井來港發展長達10年，曾自爆最窮時25元要用3日，每天靠食白飯加即食麵醫肚，就算發高燒也不敢看醫生，幸好今年憑電影《梅艷芳》中「梅愛芳」一角勇奪金像獎「最佳女配角」，工作接踵而至，可謂苦盡甘來！不過她未有好高騖遠，被本報獨家拍得跟演員男友盧鎮業慳住拍拖，兩口子乘搭公共交通工具兼「掃街」，非常貼地。

當晚7時許，Fish完成工作後與助手由中環乘港鐵前往彩虹，在閘口前會合男友，兩人甫見面即拖到實，不怕被途人認出。及後步至隧道時，他們見到有伯伯售賣糖葱餅即停步幫襯，與一般情侶無異，完全沒有明星包袱。兩人買完小食便登上專線小巴，在清水灣道井欄樹村外巴士站落車，拖手步入其中一間村屋共度二人世界。

Staycation放閃

事實上，Fish早前在活動上拒絕透露男友身份，但近日突然在社交網上載到酒店Staycation的照片，毫無預警下揭開男友的「真面目」，兩口子頭貼頭挨到實兼拎住熊公仔，閃盲網民，紛紛留言大讚合襯。Fish接受東網訪問時笑說：「估唔到媒體對我嘅戀情有興趣，從來冇諗住公開或收埋，都是正正常常地工作，普普通通地拍拖。」

Fish男友盧鎮業來頭不小，2020年憑電影《叔．叔》入圍金像獎「最佳男配角」，與Fish曾在微電影飾演夫妻，而他為歌手馮允謙執導的《Take A Breath》MV，亦是由Fish擔任女主角。