就是青春︱「翻版炎明熹」洪韻騏終極決戰　唔靠高音食胡

HOY TV選秀節目《就是青春》將於星期日（18日）舉行決賽，參賽為爭入五強鬥得難分難解。已確定決賽席位的洪韻騏（Wincy）有「翻版炎明熹」之稱，加上與Gigi同一師門，參賽以來一直被比較。還是學生的Wincy指最初面對輿論令她飽受壓力，導致情緒不穩，後來得唱歌老師開解，慢慢走出自己的節奏，她說：「老師安慰我，話每個人都有唔同意見，叫我唔好太過理會評論，個個意見都聽，反而冇咗自己，自己都想堅持自己，希望成件事好啲。」

Wincy希望唱出百變風格，承認有刻意摵甩GiGi的味道，少唱對方唱過的歌曲，她說：「自己都調整緊，搵緊啱嘅風格。」對於以飆高音技巧吸引觀眾，她則說：「高音呢啲係技巧，但觀眾未必鍾意，自己覺得唱到就可以，反而想挑戰跳舞。」節目播出以來聲勢不似預期，她指也有點不開心，但也控制不到，只能夠努力做好表演，又覺得各台有選秀節目也是好事，令年輕人可以追尋夢想。

而「翻版胡鴻鈞」林躍翰因天生明星相備受注視，加上參加過《全民造星III》熟悉比賽規則有一定優勢，對跳唱最有信心的他希望能夠突圍搶分。他又自爆對於再參賽，起初也有猶豫，更迷失了一段時間，但為了不想令自己後悔，於是下定決心再參賽，無論結果怎樣，也希望在過程中學習，好好鍛煉自己，夢想有日能夠有屬於自己的歌曲。