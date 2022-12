英國女星琦溫斯莉(Kate Winslet)憑1997年經典電影《鐵達尼號》(Titanic)由寂寂無聞一躍成為國際巨星,她當年曾哀求導演占士金馬倫(James Cameron)給她擔任女主角的機會,但拍攝期間受到金馬倫著名火爆脾氣的洗禮,加上被他諸多侮辱,以她名字諧音叫她「肥溫」(Kate Weighs-a-lot),她曾揚言以後不會再與金馬倫合作,除非有一個條件:「佢個脾氣大到你唔會信。你要畀好多錢我我先會再同占士合作。」

不過相隔25年,琦溫斯莉結果還是參演金馬倫執導的新片《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),以動作捕捉技術飾演其中一隻藍色外星人。今次合作愉快得多,琦溫斯莉受訪時表示:「自從金馬倫做咗老竇,佢係冷靜咗同輕鬆咗好多。」