東方日報C1：陳法拉收友情價回歸香港影圈

憑荷里活巨製《尚氣與十環幫傳奇》升價百倍的陳法拉，雖已成為荷里活搶手貨，但仍心繫香港影壇。本報收到消息，法拉正式回歸，將接拍由影帝張家輝一兼三職的新作。因雙方屬同門關係，據知法拉義字行頭，不計較片酬，甘願「拋夫棄女」，近日已正式返港為新片作準備，與「張七帝」大鬥演技！

現年40歲、華姐出身的陳法拉2013年約滿無綫後，翌年赴紐約修讀戲劇碩士課程，畢業後隻身勇闖荷里活，簽約美國著名經理人公司，數年間先後參演多齣大製作影視作品，當中參與美國收費串流平台迷你劇《The Undoing》，與金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）、英國型男曉格蘭特（Hugh Grant）有多場對手戲，再下一城主演影后張曼玉前夫兼法國導演奧利華阿薩耶斯執導的新劇《Irma Vep》，翻拍張曼玉的舊作《女飛賊再現江湖》，法拉憑此劇亮相康城電影節成為焦點。去年她於《尚氣與十環幫傳奇》飾演「尚氣」母親，與影帝梁朝偉談情說愛，更成為首位參演Marvel電影的香港女演員，風頭一時無兩！

劇本高度機密

勇闖荷里活至今短短8年間，法拉已嫁法國老公兼育有一女，事業家庭兩得意，不過她對香港有一份情意結，期望能遇上好劇本。她對上一部作品已是2013年與林家棟合作的《奇幻夜》。本報收到消息，法拉正式回歸，將助陣張家輝任編、導、演的第4部作品《贖夢》，與影帝大鬥演技，同片還有劉俊謙及朱晨麗。

該片乃申請香港電影發展局的「電影製作融資計劃」資金來拍攝，結果獲批900萬元，是該計劃審批申請以來最高金額的一次。該片原定今年5月拍攝，但受疫情影響，加上家輝忙拍另一電影《爆裂點》，故延至日內才開鏡。

今次家輝再次出擊，當然不容有失，由劇本到揀演員也非常嚴謹，除了睇中於電影《梅艷芳》演張國榮的劉俊謙有潛力，亦一直很欣賞法拉的演技，眼見女方已蜚聲國際，於荷里活浸淫數年後演技更是大躍進，故特別預留女主角位置給她，加上兩人同屬鍾珍旗下，促成今次合作。據知《贖夢》劇本高度機密，全程掌握在家輝手上，能夠令法拉回港，必定是劇本非常吸引，加上能與影帝合作，故不計較片酬便一口答應，實行以行動支持自己人！

漏口風拍新片

剛於澳洲完成新片《哥斯拉》的她，近年成為多個國際品牌寵兒，日前與老公獲邀到法國出席大型香水品牌活動，當時她已漏口風表示會拍新片，未幾真的回港，並與曾合作的舞台劇演員敍舊，素顏亮相的她獲網民讚靚女，臉上看不出歲月痕迹，可謂保養得宜。百忙中抽空出席私人活動搵真銀的她，昨日網晒手執榴槤的照片，笑言要打開窗才能散味，看來闊別香港多時的她，爭取時間享受久違的美食。

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