ERROR騷︱193爆喊嗌知錯　欣宜扮禮物揀老公

人氣「天團」ERROR昨晚（16日）於九展Star Hall舉行首場《明星生活Error Live Show 2022》，其中環節由4子於台上分享對酸民的見解，成員肥仔（梁業）談到他母親有留意他於《季前賽》的演出時，指對方覺得他的演技過於浮誇，相反卻大讚Edan（呂爵安）演得出色，成員保錡（吳保錡）笑稱這才是愛的表現，肥仔隨即爆出一句：「Edan收皮啦！」迅即引得全場爆笑。之後於個人環節中，肥仔一口氣跳唱5首郭富城歌曲，還即場做出他參加《造星》時的倒立動作，事後被193（郭嘉駿）冠以「九龍區郭富城」美譽。

而193於個人環節中則自爆沒能放太多時間為演唱會排練，全因早前不幸「中招」感染新冠肺炎，雖現已痊愈，但演出前仍需打類固醇才能開聲說話，及後他又重提「燒畀你」風波，解釋全因自己一時衝動，並向大家表示已「知錯」。當他演繹完為「老婆」（193粉絲）而寫的《越州公路193》後，更一時感觸流下男兒淚向粉絲説：「冇你哋我行唔到今日，I love you all ！」

今次演唱會邀請了歌手鄭欣宜（Joyce）擔任表演嘉賓，她先與4子合唱《報復式浪漫》後，再獨唱一曲《恐懼蠶食心靈》。Joycy於頭上綁上絲帶扮成禮物，並表示要將自己送給他們，着他們要快來拆禮物，後來又畀被4子迫她從成員中分別選出誰最靚仔、歌藝了得、最健碩及誰最符合當她的老公，場面攪笑。