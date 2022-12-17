陳山聰「膠勇」上身落力拉票：好似馬拉松咁出力跑！

藝人陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇及陳曉華等出席無綫一年一度的職藝員聯歡晚宴，同場還有無綫主席許濤、總經理曾志偉及各高層。每年盆菜宴，一班有份角逐台慶頒獎禮獎項的藝人都會於台上落力拉票，連幕後工作人員的一票亦絕不放過。

今年陳山聰絕對是「視帝」頂頭大熱，他接受東網訪問時被問到戰況激烈，前晚「最強對手」林敏驄、陳展鵬都不在場，他極可擸盡公司同事選票，他笑說：「盆菜宴其實係拉票大會，我梗係落力啦！我係憑《金宵大廈2》入圍視帝，所以就喺現場唱咗主題曲《今宵多珍重》，期間好多同事都有嚟同我哋影相，仲話已經投咗我哋票，呢啲票一定有幫助嘅！（有冇向主席同高層拉票呀？）高層票就真係冇得拉，我又唔會咁Hard sell，不過佢哋睇晒我哋嘅成績，去到最後會睇票數決定。無論點都好，盡力玩呢場比賽，就好似跑馬拉松咁，盡力去跑！」

提到網民亦很喜歡《超能使者》「膠勇」一角，問到有否以「膠勇」的說話腔調拉票？山聰即轉Tone笑說:「喎（我）梗係有用膠勇個腔叫大家投喎（我）呀（一）票啦！最受歡迎電視男角色係膠勇嘛！我一講『膠勇腔』大家就好開心。」