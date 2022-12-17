大玩復古風！BoA與IVE上《KBS歌謠大祝祭》演繹經典歌

韓國KBS電視台的年末大型歌謠活動《KBS歌謠大祝祭》昨晚（16日）在首爾蠶室室內體育館舉行，出席的歌手包括BoA、高耀太、NCT 127、NCT Dream、THE BOYZ、Stray Kids、(G)I-DLE、ITZY、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、STAYC、aespa、ENHYPEN、IVE、Ke1per、NMIXX、LE SSERAFIM及NewJeans等24個隊伍。

韓國今年掀起復古風，而昨晚歌謠祭的主題就是「Y2K」，歌手都以復古造型大唱當年的經典歌曲，其中NMIXX成員Sullyoon、LE SSERAFIM成員洪恩彩、NewJeans成員Minji與Hyein及IVE成員Leeseo合唱男團SHINee於2008年的歌曲《Love Like Oxygen》，LE SSERAFIM就扮元祖男團H.O.T演繹歌曲《Hope》，NCT Dream則表演H.O.T的《Candy》。

IVE成員張元英、ITZY成員有娜及(G)I-DLE成員Miyeon分別演繹S.E.S、嚴正花及李孝利當年的經典作品，令粉絲十分驚喜，BoA最後與全場歌手合唱2002年的歌曲《No.1》，為歌謠祭畫上完美句號。