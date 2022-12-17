矜貴的中菜嘗味菜單固然吸引，坊間亦有不少親民之選，廣受香港人歡迎，如時令煲仔飯或食材做主角、惹味川菜等，有些還推出不同的優惠，熱熱鬧鬧食餐飯，夠晒親民。

鮮味海蠣

在冬天，不少海鮮都變得肥美鮮味。如海蠣屬蠔的其中一種，體積較小，現時正值肥美當造。莆田餐廳由現時至2023年3月31日舉行莆田海蠣節，餐廳會推出6道主題菜式，當中包括加入雞蛋的福建海蠣煎、重口味的辣子鮮海蠣，傳統的海蠣煮泗粉，湯汁以鮮海蠣加乾冬菇炒香再熬煮，配索汁的泗粉（番薯粉），最是入味。其他還有漁民鹽漬海蠣、江口家鄉海蠣湯和九層塔香燜海蠣，各有特色。現時指定餐廳正進行限定優惠，只要$209就可任點2道海蠣菜式，想吃就要留意。

養生Superfood

對於超級食物，最為人熟悉大多是藜麥、羽衣甘藍等食材，其實你又知幾多？早前全新裝修的尚夢‧茳湖，新推超級食物養生菜單，含植物性蛋白、Omega-3脂肪酸、膳食纖維等營養的浮萍，變成浮萍炒蛋和浮萍香茶，坊間少見。具抗炎、降血脂等功效的薑黃，變成薑花豆腐燕窩扒雙花和薑黃松子仁炒燕麥飯，另外有龍蝦炒蛋配紅菜頭、紅菜頭玻璃蝦球和蝶豆花藍莓鮮奶椰皇燉雪蓮子等，讓客人食得健康。

消費送現金券

對愛打卡的香港人來講，菜式有新意之餘又要夠靚，剛於屯門開設新分店的新派中菜店「聚聚」，除有招牌的火燄脆皮豬手、椰皇燉珍寶花膠和香草金稻帆立貝等原有菜式，特別推出不同的新菜，推介的清酒胡椒蟹，爽口清酒配白胡椒粒爆炒肉蟹，惹味之餘又有一股獨特清甜酒香。新分店推出早市限定套餐，包括有黑松露鮮菌滑雞飯配紅油餃子和炒椰菜，另一款主菜可選擇酸菜魚湯魚片泡飯或米線。客人於晚市用餐並在社交平台打卡，餐廳會為客人即場拍攝1張即影即有相，再奉上心意咭。新張期間，由現時至2023年1月，客人消費滿指定金額，可獲1張現金券，留待下次使用。

時令煲仔飯

天寒地凍，來一口熱辣辣的煲仔飯，最是合適。CHOP CHOP食神叉燒 由現時至2023年2月推出多款限定煲仔飯，當中包括油鴨脾、鹹魚馬蹄肉餅、淮山北菇雞臘腸、豉椒排骨臘腸、窩蛋碎牛煲仔飯、豉汁白鱔等選擇，客人可按個人喜好加配北菇、雞蛋、膶腸、臘腸、雞或排骨等，除堂食還可以外賣。另外，餐廳供應2款精選煲仔飯套餐，指定1個煲仔飯配半斤叉燒，又或是指定2款煲仔飯配半斤叉燒，小家庭用作分享最方便。

開胃川菜

麻辣香濃的川菜除了火鍋，還有很多著名菜式。剛於元朗開設新分店的四川菜食府念川居，為該區食客帶來川式美味。傳統菜蒜泥白肉，山東蒜和其他食材煮足6小時，配肉片細膩柔軟又香濃。正宗口水雞以清遠走地雞和四川香料製作，麻辣味道更上一層樓。除了主菜，還有多款川式點心，除川式麻辣小籠包和高湯瓜粒牛肉丸等人氣之選，新出的富士蘋果叉燒酥，選用酸度高的青蘋果肉配富士蘋果，酸甜交集很開胃。新張期間，指定會員於首3個月消費，可贈1.5倍積分。

打卡送酸辣粉

麵食和雲吞一向是最佳配搭，剛於黃埔及佐敦開設2間分店的川菜小店熊貓小雲吞，就有各式麻辣麵食和雲吞，受歡迎的一口豚肉雲吞有5款餡料和3款辣湯底選擇，人氣麵食就有傷心重慶酸辣粉和即製手作的川式涼麵，因應新分店開幕餐廳推出優惠，由現時至12月18日，客人於全線分店惠顧任何食品，加HK$1可享用招牌紅糖冰粉1份或氮氣飲品1枝，在新分店推出的「新店限定快閃打卡任務」，客人在店舖圍板打卡，發布至指定社交平台限時動態和標籤，即可換領1碗招牌酸辣粉。