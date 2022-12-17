發表「主動確診論」被轟　張靚穎中招冇人可憐

內地歌手張靚穎尋日（16日）出post指自己確診新冠肺炎，更一日之後就好番，檢測得番一條線，正當大家都好關心佢身體狀況之際，佢同網友吹水時就突然發表「為了不影響跨年演出，主動想要感染新冠」嘅言論，自爆原來佢係為咗早啲中招，主動去探一班感染者，並「如願」確診，引發網友爭議，炮轟佢講嘢唔經大腦，更加重醫療資源嘅負擔，對疫情認知低兼散播錯誤引導。

面對大眾瘋狂責備，張靚穎都知衰急道歉：「發這樣的微博是我欠考慮了，向大家道個歉！」佢就解釋係因為身邊家人朋友都中晒招，得佢一個未有確診，反而搞到佢諗錯隔籬，先會講出呢啲言論：「想和大家也解釋一下，近期親密的朋友、家人，一起朝夕相伴的工作夥伴都確診了，僅自己還沒有確診的時候就容易緊張擔憂甚至亂想，工作的性質決定我一定要接觸人群，很擔心我那時候感染也會增加他們再次感染的風險，因為看到一些科普陽康短期內二次感染風險有點高。所以就想着既然是躲不過的事情，就想着趁最近不出門，在家裏養好了再外出工作，這樣就對大家都比較安全。今天在評論區發完自己也覺得不妥……當前國家防疫最吃緊的時候，還是要堅持防護，盡可能『晚陽』，錯峰才能防止醫療資源擠兌，陽康也要注意防護避免短時間二次感染。如果我的話給大家帶來不正確的引導性，在此誠心致歉！希望大家都健康！更希望大家的生活，工作，都快快步回正軌！！！！」