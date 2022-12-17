下周日就是聖誕節，伴隨一年一度的節日而來的，除了令人期待已久的4天小長假，還有本港各處分別舉辦的各式期間限定活動，而其中更有不少集多元活動之選，一次滿足你多個願望，即使留港過節都可以樂趣滿Fun。

好「芬」聖誕之旅

說到聖誕節，就必定會聯想到聖誕老人與他的故鄉─芬蘭，而今個佳節，海洋公園呈獻「聖誕全城HOHOHO」，於即日至2023年1月2日期間，變身成為芬蘭聖誕小鎮，不但帶大家闖入聖誕老人的秘密基地，暢玩暢遊「夢幻糖果屋」、「聖誕薑餅工房」、「聖誕老人禮物基地」和「遊寄聖誕」環節，還可在絕美的「冬雪世界」中挑戰以真雪打造的3米高滑梯，以及在雪地中玩雪、砌雪人，感受白色聖誕。另外，活動還有有超過35個品牌輪流進駐、集合一系列佳節美食、型格家居擺設及精緻手工飾物的「歐陸聖誕市集」、打卡必到帶幻彩光效巨型聖誕樹的「閃亮聖誕派對」、指定日子設有的「聖誕SING樂匯」，以及各式的聖誕全城HOHOHO 主題美食等，實行來次食買玩一條龍之旅。

璀璨金色木馬加戶外溜冰場

維港景色、璀璨裝飾與空中旋轉木馬的3重結合誓必照亮夜空，K11 MUSEA今年以「Love, Christmas」為主題，策劃了一系列的聖誕節慶活動，其中就包括12月在6樓Sculpture Park登場的金色手工製5米高旋轉木馬，周圍更伴有金光閃閃的燈飾與聖誕樹，帶大家走進如夢似幻的童話旅程。同層還設有K11 年度時裝展，及於指定日子開門的期間限定聖誕村市集Pop-up，超過40個品牌參與其中，設有20個攤位分設於室內和戶外，從節慶飲品美食、家具擺設到珠寶配飾，應有盡有。除此之外，由即日至2023年1月2日，K11 MUSEA Promenade還設有冬日限定的Burberry小木屋登記處、鏡面纜車及人造溜冰場，雪白的戶外冰地與維港景色相互輝映，營造出唯美氛圍。

純白飄雪木馬

想在香港感受白色聖誕？那絕對不能錯過D2 Place打造的香港唯一戶外純白聖誕樂園《幸福の輪》，即日至 2023年1月8日其把白色飄雪場景與旋轉木馬的夢幻組合帶到商場一期天台花園，場內設有多組純白旋轉木馬，配上閃閃發亮的白色聖誕樹及浪漫燈光，夢幻非凡。打卡之餘，場內的指定日子還設有聯同本地匠人推出的各式工作坊可供報名參加。另還有少不了的聖誕主題週末市集，節目超豐富。

復刻藝文之旅

集娛樂、美食、購物、環保、原創於一身的有AIRSIDE 呈獻首個聖誕市集「AIRSIDE Christmas：Retro Encounter」，市集於今個周末及12 月 23 至 1 月 1 日期間舉行，其中精選活動包括指定日子結合本地創作歌手（黃妍 Cath Wong、 per se、XTIE、石山街等）的現場表演、滾軸溜冰場、寵物限定 FUN 區、綠色節日體驗、集節慶美食飲品、文創產品、在地手工藝以至寵物用品的本地人氣品牌聖誕市集、打卡藝術壁畫隧道、聖誕工作坊等，節目可謂是相當豐富。

聖誕「森」動之旅

想來一場聖誕「森」度遊？不如去葵興life@KCC啦，今年他們邀請了西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro，將她筆下的作品首度帶到香港，即日至2023年1月1日為大家帶來一場《聖誕「森」動旅程》，當中的行程包括遊歷7大夢幻花森林場景、逛逛集多位本土職人的花藝創作、天然產品及手工食品的「精靈森林市集」、參加「森」動聖誕工作坊及觀賞Busking及小舞者表演等，部分活動只在指定日子舉行。