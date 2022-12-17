炎明熹發揮慳家本色　買嘢超過500蚊都嫌貴！

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）與姚焯菲（Chantel）今午（17日）到屯門出席超市品牌活動，期間周嘉洛以特別嘉賓身份亮相，場面熱鬧。

席間談到超市掃貨，Gigi即發揮慳家本色，直言希望趁機為家居貯糧。對於即場獲贈5千元禮券，她即謂：「現金？可以儲錢？（購物禮券呀。）咁問吓屋企人有咩需要，通常姑媽用多啲。」她又自爆平日只會選購日用品：「所以氹到我買嘅，佢都好犀利，或者真係好需要嘅嘢嘞，但如果太貴，我都未必會買。（點先叫貴？）500蚊囉。」

對於被指近半年收入近500萬，她即說：「有冇咁多？應該冇，要問屋企人先知，但錢財管理係公司負責。（好快實現到上車夢？）我諗仲需要一段時間，我對呢方面唔係好認識，所以要吸取多啲大家嘅意見先，要再睇吓先。（傳你搬咗入豪宅住喎。）咁犀利？去咗邊間豪宅？冇，都係住返喺同一地方。（你去睇樓？）最近都冇時間。」

談到被拍得獨自乘港鐵，她解釋說：「其實嗰個係好耐嘅事，當時仲參加緊比賽，不過依家我通常都仲係搭港鐵，試過同姑丈入電視城喺度趕巴士，如果坐私家車，都應該只係搭順風車。（真係好慳家喎。）還好，不過屋企人話我慳得滯。（搭公車多唔多被人認出？）大家都好好，即使認出我都會比足夠嘅空間。」

Chantel同樣表示不清楚自己「搵幾多」：「都係交番畀爸爸處理，我都唔知自己有幾多錢。」至於即將來臨的聖誕節，二人有工作正在接洽中，又表示準備會交換禮物，而Gigi最難忘收過Chantel手寫的聖誕卡，大讚對方窩心。