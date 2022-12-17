洪永城恨生多個　梁諾妍暗示造人失敗

藝人洪永城（Tony）投資7位數的護膚品牌Pop up Store，今日（17日）進行剪綵儀式，太太梁諾妍（Inez）現身為產品宣傳。Tony表示與到日本參加跑步比賽的太太專程趕返港，全因品牌是首個以囡囡Amber命名的品牌。問到太太在社交網表示見「日本老公」，Inez興奮說：「係呀，Tony幫我影相，仲影咗我失控樣。」Tony笑言陪行是𥄫實老婆，其後再說：「係因為佢之前去築地拍嘢，識咗好多朋友，我黐佢去食好嘢，有最頂級嘅壽司食。」Inez則謂在日本瘋狂購物，為囡囡添新裝，亦有買玩具給愛犬，不過老公身上的西裝則是他自費。

問到兩公婆撇低囡囡過二人世界，可有在日本趁機造人？Inez欲言又止暗示造人失敗：「咁啱嗰幾日…」Tony則口沒遮攔，笑言：「同日本老公造人？」嚇到老婆瞪大眼，他再說：「順其自然啦，搵個小朋友陪個女都好重要。」

Tony又提及其天然護膚品牌籌備多年：「其實10前喺英國認識咗一對推出護膚品牌嘅夫婦，覺得好用就諗不如同大家分享吓，我哋有親身反覆試驗好多次，最後決定用英國嘅廠生產。」他謂和太太今早為磨沙產品質素有拗撬，Inez則說：「男人搽咗就算，但女人就細心啲，好高要求。」至於夫妻合作做生意，是否易有拗撬？Tony則說：「其實主要係我同幕後團隊出錢，太太係員工，不過員工攞埋晒我賺啲錢。」

Inez想做護膚天后

問到是否以做護膚大王為目標？他笑言：「豆漿大王就聽過，護膚大王就一定做唔到，其實我哋只係想分享好嘅產品畀大家，當然想賺錢，我要養個女同隻狗！（預計幾時回本？）一步一步嚟，想賺口碑。」而Inez更有志氣坦言想做護膚天后，又謂：「呢個品牌係初心，係理想。」

Tony又談及太太的短髮被讚比他更Man，Inez則說和老公出街時，可能因戴了口罩及素顏，曾被投以奇怪目光：「啲人以為佢帶個男人出街呀！」