Ian甩拖寄情工作　拍劇陷三角關係有壓力

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日（17日）參與MakerVille原創劇《冰上火花》開鏡拜神儀式，他透露今日是第一日正式拍攝，自爆有點劇前焦慮：「呢套劇要拍幾個月，我中間有好多工作，有諗住出歌，擔心拍劇影響到其他工作，所以都需要時間去適應。」他在劇中飾演冰上曲棍球手，問到會否擔心受傷？他稱不擔心：「我以前冇溜過冰，個幾月前開始學習，因為唔想用替身，為咗盡快上手，我好盡力去練，唔小心整瘀咗，但到正式拍攝會有全副保護裝上陣，有頭盔同護甲，所以好安全，唔擔心受傷，亦唔怕整傷塊臉。（你依家練成點？）冇咁似企鵝，順暢咗啲，希望睇得吓，我盡量唔想用替身，想親身上陣。」講到劇中感情線，他坦言會有三角關係，笑言也有點壓力。

早前宣布甩拖的Ian，被問到今年要過寂寞聖誕，他反問：「大家會唔會想同我一齊過？我相信聖誕會喺拍劇中度過。（依家專注工作？）就算有冇拍拖，一直都專注工作，唔會畀感情事影響工作。」對於歌曲《留一天與你喘息》入圍「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」10強，他表示以平常心看待，開心不少人喜歡這首歌，及從歌曲中得到正能量，這是他一直以來創作的目標。至於張敬軒讚他寫歌是「摩打手」，他謙稱：「佢畀面，有時冇靈感產量就低啲，如果有啟發就會有多啲作品，我近期都不停寫歌，因為擔心之後拍劇冇時間，我已經寫咗幾首，咁樣我會安心啲。」