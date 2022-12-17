節日盛宴　過聖誕食豪啲

聖誕節是情侶們共同慶祝的大好日子，也是和朋友難得一聚的好時機，這個時候不妨解放荷包，找間有情調而又好吃的餐廳好好享用一番，坊間的高級餐廳紛紛為各位度身訂造難忘的美食，配靚人靚景，必定為對方帶來美好回憶。

意南食材獨特饗宴

位於鬧市銅鑼灣酒店內的現代意大利南部餐廳GIACOMO，趁佳節將至亦推出一系列節日美饌，菜式有醃製紅蝦配柚子忌廉及Oscietra魚子醬、海膽Sardinian馬鈴薯丸子（Gnocchi）、Mayura和牛西冷牛扒配黑松露等；皆在節慶午市菜單（12月24日至2023年1月1日）及7道菜「節慶嚐味菜單」（12月24日、25日、26日及31日）供應。節慶午市菜單還包括香煎鵝肝配栗子醬汁、意大利寬麵配伊比利亞火腿和Burrata芝士汁等，而「節慶嚐味菜單」更有海螯蝦配野菌、蔬菜意大利餛飩配阿爾巴白松露及柑橘雲呢拿蛋糕。此外，餐廳更推出基本及高級兩款聖誕禮籃，內有意大利葡萄酒、水果麵包、薑餅人曲奇、朱古力禮盒等，享用完大餐仲可以選購埋節日美食送禮或自用，皆大歡喜！

森林概念

在香港，見高樓大廈多過見樹，想去森林散步都只有寄望到外地。中環高級法國餐廳Ami由現至1月1日推出6道菜或8道菜節慶菜單，師傅以森林概念設計菜式，除了選用高級食材，還透過擺盤讓客人感受森林的氣息。甜蝦他他配蘿蔔和歐防風，香甜添口感。清新帶子配魚子醬，鮮味加倍。雅枝枝搭松露，帶來股芳香。主菜可選鴨胸或日本A4和牛，最後以精的朱古力甜品作結。除配餐廳，客人也可揀選威士忌作配搭，齊齊感受森林之味。

創意甜品畫

若對方是想像力豐富的人，富創意的美味可能合他們心水。銅鑼灣CulinArt 1862於12月4日至26日推出聖誕節嘗味套餐，餐廳廚藝總監Stanley Wong 以火雞、南瓜等應節食材，再加上創意打造美饌。龍蝦慕絲啫喱配日本酢橘酸忌廉及法國魚子醬，德國蛋麵配煙肉及洋葱醬，同事會席前烤熱及淋上瑞士牛奶芝士，想食豪啲可加刨白松露。主菜的香煎鱈魚柳配檸檬青醬、日本番薯等，加添亞洲風味。吃過火雞後，Stanley會即場在客人面前創作富冬日仙境的甜品畫，為各位帶來驚喜。

清新海鮮VS啖啖肉

細心的你，若能留意對方的飲食喜好再訂餐廳，相信可以獲得不少分數。香港瑰麗酒店Asaya Kitchen於12月24日推出7道菜平安夜晚餐，菜單以海鮮作主角，當中包括有帶子、龍蝦、生蠔、比目魚等打造菜式，鮮味健康。愛啖啖肉的，不能錯過美式扒房HENRY的5道菜平安夜菜單，除有生蠔和香檳外，前菜有牛肉他他，主菜可揀火雞或煙熏牛肋排，配美酒品嘗，食肉獸必定滿足。

高空靚景

用餐除了食物質素，環境都很重要。銅鑼灣柏寧酒店高層新派法國餐廳SKYE於12月24日及25日推出聖誕品嘗晚餐，餐廳配有無敵的高空景色，頭盤有法國生蠔配聖誕香料暖酒沙冰及香醋啫喱，海脆忌廉配煙熏薯仔泡沫和法國魚子醬，日本帶子配法國黃酒黃雞忌廉汁，主菜有羅西尼牛柳，甜品以威士忌橡木雪糕和法國朱古力慕絲作結，邊吃邊賞景，最是開胃。

歐陸風味

歐洲每個國家的菜式都有個人風格，想一次品嘗也不是難事。香港美利酒店歐陸菜餐廳Popinjays於12月24日推出5道菜平安夜晚餐，頭盤以法國Fine de Claire生蠔打開序幕，鮮甜開胃，前菜3選1，包括有鴨肉薄切、雅枝竹意大利飯或鮮嫩三文魚，主菜4選1，包括有豐潤的黃油雞卷配鵝肝、香煎比目魚、自家製煙熏Ricotta芝士意大利雲吞，又或加錢升級至和牛西冷，最後以黑森林蛋糕作結，吃過飯後，還可到戶外散步，欣賞璀璨的中環夜景。

親友開心Share

聖誕節除了是情侶大日子，其實也適合大班朋友聚餐。LPM Restaurant & Bar 由現時至12月30日推出4道菜佳節晚餐（4位起），為客人提供富有南法及地中海風味的佳餚，客人可從多道經典美饌中挑選。前菜可選擇鵝肝醬、豪華海鮮塔、青醬大蝦意大利天使麵或四季豆黑松露沙律等。主菜有鵝肝醬雞肉卷、烤多完魚配雅枝竹及松露小龍蝦雲吞，吃時可配焗烤芹菜或栗子炒蘑菇。甜品就有經典的Mont Blanc、聖誕樹幹蛋糕或蘋果撻配雲呢拿雪糕，和朋友齊齊開心Share。餐廳為提高氣氛，特別推出Jean Cocteau環球雞尾酒單，酒單以「Greetings for our Friends」為主題打造了5款新雞尾酒，用來配菜也不錯。而且酒單會印成明信片，客人可寫上字句，放入餐廳內的古董郵箱再寄出，讓對方感受到你的心意。

地中菜佳餚

地中菜海糅合了歐洲多國的菜系，中環地中海餐廳Basin於12月24日至26日及31日，推出雙人節日晚餐，頭盤有新鮮生蠔配白蒜冷湯、黑松露Ballard生牛肉他他、白酒忌廉魚子醬葱油煮大蜆、松露意大利青瓜花伴核桃及洋槐蜂蜜和薄切西班牙Dénia紅蝦片。主菜有肉眼扒配紅椒醬及阿根廷青醬、炭烤加那利群島海鱸魚伴地中海風味煮蜆佐芫荽醬，素食可揀原條煙熏茄子伴以24個月熟化巴馬臣芝士、葵花籽及西班牙橄欖油。甜品以花生心太軟配椰子雪葩和雲呢拿香緹奶油蛋白餅作結。