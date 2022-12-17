《法證V》花車巡遊！蔡思貝想拍同性親密戲

視后蔡思貝、蔡潔、謝東閔與蔣怡等，今日（17日）出席無綫台慶劇《法證先鋒V》花車巡遊宣傳，男主角黃宗澤因身體不適缺席，一眾演員乘坐開篷巴士從尖沙咀駛至佐敦，期間不忘為下月舉行的頒獎禮拉票，沿途有市民亦向他們揮手。

對於劇集將進入結局篇，思貝與蔡潔均大感不捨，蔡潔不諱言期望稍後能與思貝有更多對手戲，一沾視后的光，思貝則大讚蔡潔好性格開朗又玩得，也望之後有機會合演姊妹，她說：「我好少同女仔有好多對手戲，所以想試吓同啲女仔有親密關係，例如拍女性題材古仔咁。」蔡潔則表示有意嘗試更多不同人物性格的故事，自爆曾於《拳王》被投訴太嘈，雖然經歷過失敗，但也有檢討過。

而思貝憑該劇角逐《萬千星輝頒獎典禮2022》視后一獎，惟未能打入十強，對此她說：「我覺得好合理，好啱呀！所以唔會有失望，一早同大家講咗要開開心心，順其自然，我想有挑戰嘅角色先再衝擊視后。」談到聖誕節，思貝透露將全程投入訓練明年2月舉行的馬拉松，惟日前首度訓練時遇上凍天氣兼落雨，翌日起床時周身痠痛，非常痛苦。至於蔡潔就表示因與黃宗澤合作的新片放聖誕假，故趁假期與女性朋友到峇里島度假，順道進行下水禮。