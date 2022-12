加拿大導演占士金馬倫(James Cameron)的科幻片《阿凡達》(Avatar)於2009年面世後,直到2022年才迎來續集《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),周五開畫日票房於北美大收約4.29億港元,中國內地收約1.88億港元,全球票房高達約7.1億港元!

另外,占士金馬倫已拍畢預計於2024年12月上映的《阿凡達3》,片段長達9小時,他打算先完成9小時的全部特效,才於剪接過程刪減,導致成本大為增加。