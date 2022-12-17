本日日本：玉桂狗20周年　吸睛聯乘潮服文具

玉桂狗 （Cinnamoroll） 憑着白雪雪的外形及軟綿綿的大耳仔，成功俘虜不少大人及小朋友歡心，並蟬聯Sanrio我最喜愛的卡通角色第1位。今年適逢其出道20周年，吸引了服飾、文具雜貨及鞋履等不同界別的潮流品牌爭相合作，推出大量聯乘產品，粉絲們又要大出血了！

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原宿潮牌 搶眼衞衣

曾是女生們熱捧的原宿品牌Candy Stripper，多年來經常和其他品牌合作，最新合作的對象正是玉桂狗！共推出了4款商品，而焦點產品首推Oversize的長袖衞衣，泡泡形的袖子上印有一整排玉桂狗，每隻各有不同表情和姿勢，可配搭牛仔褲或裙子！另外還有印上玉桂狗及Candy Stripper經典熊貓角色Pepe的T-shirt，兩隻人氣公仔同場出現，倍添吸引力。別錯過玉桂狗及玉桂卷圖案在正中位置的長袖Tee及襪子，走可愛路線必備。

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貓狗聯乘 精美文具

今年亦是法國美妝品牌Paul & Joe Beaute誕生20周年，因此與玉桂狗一拍即合，繼早前推出的化妝品後，最近Paul & Joe La Papeterie亦推出了與玉桂狗的聯乘文具系列。採用了品牌經典的菊花圖案，以及品牌設計師Sophie兩隻愛貓Nounette及Gipsy與玉桂狗一齊玩耍的情景設計。產品包括筆記簿、便條紙、收納袋、筆袋、鎖匙扣、文件夾等，粉嫩的顏色十分賞心悅目。於日本各代理店有售，而Mark’s直營店會獨家發售象牙白色的版本。

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兩着短靴 貴氣逼人

玉桂狗粉絲想冬季入手一對有長腿效果的「戰靴」，由日本鞋履品牌MAYLA（mayla classic）聯乘Sanrio推出的短身靴便值得留意。這次的MAYLA Princess Collection Croix Princess Julie × Sanrio Characters系列共有5款，除灰色的玉桂狗外，更有紅色的Hello Kitty、粉紅色的My Melody、啡色的布甸狗及紫色的Kuromi。每對靴都附上可拆式毛毛，配合復古設計的幼身鞋跟。另外鞋面及後跟有滿滿的玫瑰圖案裝飾，並配搭各個卡通人物的吊飾。每對各售¥29,920（約HK$1,705）。