沈震軒計劃開健身室　事先張揚有排忙

沈震軒接受由馮素波主持的電台訪問，憶述與波姐母子檔飾演《超能使者》時的點滴，尤其在劇中首次出場，於病房被急救期間望着波姐熱淚盈眶的一幕：「我拍戲有兩樣嘢好大鑊，第一係老人家，第二係小動物，啲眼淚直情係收唔到。」直言波姐演戲時的神情和說話間的動靜和他的母親很相似，令他更入戲；亦自揭拍攝波姐有危險的鏡頭時，自己的情緒更為激動：「可能之前睇過我做戲嘅人，會覺得我比較cool， 比較man， 今次嘅角色我比較懦弱， 好多時做番真實自己，表現咗好弱一面出嚟。」

波姐再分享拍攝喊戲期間，指沈震軒已淚流滿面，監製便叫她「畀多少少」，她謂當時心想：「我要畀啲咩你呢，我好怕自己做多咗會浪費咗佢啲眼淚！最多我之後補拍番啲鏡頭！」及後波姐更在節目中自揭那次與沈震軒拍攝後，一度因漸愧而想過退休：「望住一個演員咁落力去演，但自己畀多少少都畀唔到，係唔係要考慮退休呢！佢一連拍11場，每場都畀足眼淚去演，好辛苦㗎！」他又回應：「作為演員如果可以入到劇本裏面嘅話，其實感覺很爽！當然當日狀態要好好啦！」

二人回想起拍攝劇集最後一場戲正是錄影廠相繼傳出疫症爆發的時候，二人同聲慨嘆：「好驚㗎！當時有好多場要趴喺地下、攬埋一齊拍攝嘅戲份。」原來波姐與沈震軒同樣在開拍前做了核酸檢測：「所以我哋都好放心拍嗰一場戲。」談到當時有一場爆炸場景，原來沈震軒並不知道波姐未拍過爆炸戲，波姐謂：「佢同KK (張國強)應承咗要保護我，顧住自己又要保護我唔好受傷！」節目末段被問及未來計劃，沈震軒透露將開設健身室，初嘗老闆的滋味，因此近來需要兼顧演員和老闆的身份會較繁忙。