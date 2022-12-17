輕．功︱黎耀祥親身上陣吊威吔　預演人生下半場

視帝黎耀祥於無綫《輕．功》有不少深情戲，其中一場「老婆靈魂離開」的場口，更令不少觀眾大為感動，他受訪時坦言這場戲算難演，事前必須做足功課背熟對白，因為情緒不能斷開，他說：「拍之前係咁諗點樣去演，每次睇劇本都係覺得好感動，到正式拍嗰時決定擺低劇本，唔再去諗唔再去睇，因為驚睇得多反而冇咗種新鮮感。」

除了深情戲，黎耀祥還有一場跳上神壇的高難度動作戲，原來亦是他親身上陣：「其實預備咗替身去做，但發覺好易穿崩，我就提議自己做番，吊威吔對我嚟講唔陌生，以前都吊好多，為咗出嚟效果好啲，如果可以自己應付都盡量去試。」

提到角色「十一」比較平穩，情緒冇大起大落，他亦坦言不容易演：「收到劇本時個諗法係少啲表演，盡量用自己第一身感受去演個角色，希望可以放大個感受嚟感染觀眾，拍呢套劇最大難處，係擔心做得少可能太少，做得多可能太多，要恰到好處。」講到劇集探討不少親情及人生哲理，黎耀祥直言很大感觸：「好似預演緊自己人生下半場，一來自己都係戲行嘅人，二來自己有番咁上下年紀，始終有一日要面對自己伴侶嘅離開，面對自己好孤獨嘅人生。同埋劇中描寫咗好多新舊時代嘅對比，亦都探討咗人與人之間嘅相處，以前嘅社會大家比較親切，依家就比較疏離，科技愈發達，人嘅距離就愈嚟愈遠。」