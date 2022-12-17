【Zac玩Zac食】星爍冰紛「奧」妙聖誕

聖誕將至，剛好氣溫下降，市面增添咗濃厚嘅節日氣氛，決定約埋朋友仔去尖沙咀星級美麗華貴嘅時尚酒店，提早過一個閃爍冬日飄雪聖誕！

酒店於12月推出「星爍冰紛『奧』妙聖誕」，於大堂入口布置咗以奧地利薩爾茨堡為背景的奇妙水晶球炫目打卡位畀大家拍照留念；五樓之露天酒廊化身成滑雪休憩小木屋，來一杯熱紅酒或聖誕主題雞尾酒，感受猶如置身於蒂羅爾的浪漫冬日。逢星期五及六晚上更有夢幻冬日飄雪美景，由晚上6時起伴以燈光及音樂引領大家沉醉於歡慶氛圍。今晚入住的聖誕「冬日爐烤美饌戶外體驗『型』」，特色套房設私人戶外陽台，朋友仔於充氣冰屋內盡情打卡，入夜後更可享受觀星之樂，套房內的夢幻極光與閃爍的聖誕樹相互輝映下，更能讓大家享受溫馨節日氣氛；而晚餐有酒店烹飪團隊即製專屬的烤爐美食，享受別具一格的聖誕燒烤大餐！

於酒店住宿或用餐時拍下難忘回憶，在Instagram或Facebook上發布，並寫下最多30字的夢幻奧地利假期，再於帖子上標記兩位好友，奧地利國家旅遊局及酒店社交媒體網站，再#AlpineSnowNGlow及#HolidaysInAustria，便有機會贏取豐富禮品及2人同行4天奧地利夢幻假期，讓大家於維也納及蒂羅爾首府因斯布魯克，欣賞白雪皚皚的美景。你都唔好執輸，快啲嚟參加啦！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

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