洪嘉豪自爆今年過孤獨聖誕：見到通街人我會忟憎！

歌手洪嘉豪（Kaho）今日（17日）舉行戶外公園音樂會，現場有300名粉絲會面，入場名額在30分鐘內就火速換罄，反應熱烈。今日天氣寒冷，Kaho只穿單薄毛衣、沒有外套，在戶外唱到流鼻水兼全身震抖，要用紙巾抹鼻水，又與粉絲玩踢足球遊戲當暖身，連唱4首歌慰粉絲。他透露聖誕好想請媽咪食聖誕大餐，但最後可能變成回家打邊爐，又預計自己會過一個孤獨聖誕。

Kaho受訪時稱因一早揀好衫無辦法，惟有捱凍，裏面已着了保暖衣打底，雖然怕凍，但都唔介意再開戶外騷，提到自爆過孤獨聖誕，他稱年尾工作都排得密密麻麻，故不會約定朋友，有時間的話才玩即興：「我係唔鍾意出街嘅人，唔明點解要出街，食嘢買嘢我都係點對點。（同你拍拖好悶？）唔止悶，係唔會感覺到係拍拖，我見到通街人我會忟憎。」

另外，提到「叱咤我最嘉愛的男歌手」和「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」先後止步，與獎項無緣的他表示：「覺得夠，上年男歌手15強就無，今年行前咗，上年歌入唔到15強，今年都入到10強，兩樣都行前咗少少，已經好開心，我同粉絲行咗好多路，一步步嚟，下年再努力囉！」他表示1月1日會出席頒獎禮，故除夕當晚工作完後，會趕快回家，希望以最好狀態現身頒獎禮。