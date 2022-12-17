大原優乃人如其名，心口擁有一對F Cup大奶。（互聯網）

足球賽事令男士們為之瘋狂，為咗睇波，好多男人不惜千辛萬苦忍住老婆嘅謾罵兼捱更抵夜。而近年每逢有重要球賽都會令人聯想到一位童顏巨乳寫真妹，佢就係人氣高企嘅大原優乃喇，皆因佢早前拍咗輯誘人嘅足球主題寫真，令人印深刻。

健康性感

近年日本寫真界出現好多大波女優，佢哋唔單止上圍激凸，而且仲散發出妖媚韻味，確係相當吸引！不過，小弟就認為日本寫真應該着重健康性感，如果要大膽挑逗的話，不如直接睇AV好過啦！咁邊位寫真女優夠健康性感？我就首推大原優乃。

現年23歲嘅佢，人如其名，上圍對F奶分量十足，飽滿度又高，而且夠彈手又夠堅挺，好一對極品大奶！除咗身材吸引，佢仲稚氣未脫，天真無邪又充滿活力，散發出強烈嘅治愈能量同陽光氣息，男人見到佢即刻煩惱全消，甚至覺得呢個世界原來係咁美好，若然心情欠佳嘅話，睇完佢嘅寫真之後，心情一定會靚番晒！

進軍影視

佢細細個就以童星身份喺電視台嘅兒童節目亮相，後來以9歲之齡加入少年表演團體「Dream5」，隨團四出表演充滿青春活力嘅歌舞。長大之後，佢就開始模特兒工作，更一度成為雜誌《Love Berry》嘅專屬模特兒。

後來雜誌摺埋，差啲搞到佢嘅模特兒生涯玩完，好在天無絕人之路，佢積極向電視界發展，之後仲憑住誘人身材投身寫真界，並大受歡迎取得好成績，特別係之前拍嘅一輯足球主題寫真，令人印象深刻。近期優乃繼續拍寫真之外，亦為唔少電視節目做主持，更加做埋電影《50公斤灰姑娘》嘅女主角，呢部電影明年就會上映，希望優乃有好表現啦！

大原優乃工作繁多，從其社交網中就可以緊貼佢嘅工作消息，亦可以順道欣賞一下佢嘅最新寫真照，必定大飽眼福。

Profile

年齡：23歲

身高：5呎1吋

三圍：35F-23-34