鄺潔楹研發新產品吸客　短裙上陣擺街檔

藝人鄺潔楹（Judy）今午到沙田為自己的曲奇pop up store站台，落力給客，獲不少鐵粉及龍友到場支持，她更親餵小粉絲試食，場面溫馨。談到生意經營已超過1年，她坦言：「如果跟住上年嘅進度都有錢賺，但今年經濟比較低迷，所以打個平手，我依家都會研發新產品，包括鬆餅同蛋糕等，希望吸多啲客。托賴交出合格成績表，今年都做咗10次pop up，今日同時段中環都攞緊檔，其實噚晚我都好擔心，因為天氣報告話大風大雨，而呢啲都係室外嘛。（會唔會諗住開實體店？）未來呢一、兩年都唔會，好咗為我嚟講真係好大負擔。」她坦言有考慮「留學」，報讀相關甜品課程，將生意再推進。

談到鐵粉們到場即「投訴」她於台慶頒獎禮未能躋身「飛躍進步十強」，難得她樂天表示：「大家投俾劉穎鏇就得，我睇好佢，佢嘅演出可以話係我唔認識嘅劉穎鏇。其實今年我自己都冇作品推出，難得有得提名已經好滿意，咁我梗係想自己嘅好朋友攞獎啦。（book定地方同佢慶功？）冇錯。」

目前正趕拍《羅密歐與祝英台》的她，坦言最快亦要下月中才能煞科：「跟住相信會有個小假期，今個月真係忙爆，都想休息吓。預算3月會有新劇開，但詳情未定。（聖誕節點過？）要開廠，已經知道平安夜要拍俾人打嘅戲，舊年就拍吊威吔，所以我懷疑自己講錯嘢得罪人，哈哈！」