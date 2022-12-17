烏國波霸　L Cup天然爆乳

每當講到歐洲嘅爆乳女郎，唔少人都會先入為主，覺得佢哋係後天加工而成。其實咁諗就大錯特錯喇，因為擁有純天然爆乳嘅索女亦為數唔少，好似嚟自烏克蘭嘅Louisa Khovanski正係其中之一。

愈嚟愈巨

唔少囡囡都希望上圍變大，但係Louisa Khovanski就相反，嫌自己對車頭燈太巨，呢啲算唔算係幸福嘅煩惱呢？

喺烏克蘭出生嘅佢，最初覺得係幾幸福嘅，因為佢憑住天賦本錢，先至可以加入模特兒界，原來喺佢成為網紅之前，本身從事比堅尼模特兒工作。據佢講，自細夢想成為模特兒，並且希望喺藝術界發展，所以喺大學時修讀設計，同時參加唔少選美活動。不過佢估唔到隨住發育，上圍變得愈嚟愈大，當時佢相信成為模特兒係天意，於是大學畢業後，便以火辣身材進軍模特兒界，並獲得相當高嘅人氣。點知胸部發育卻一直未停，從初出道時嘅DDD變成家陣嘅L Cup，實在令佢出乎意料。

唔戴Bra出街

本嚟擁有Big爆上圍，令佢喺模特兒界相當吃香，呢點絕對係好事嚟，只係當上圍變得愈嚟愈巨後，佢嘅煩惱便慢慢浮現，一來導致腰部壓力過大，搞到成日都腰痠背痛，二來好難買到合適嘅胸圍，即使搵到啱Size，但係款式又老土唔靚，亦因為咁，佢慢慢便習慣唔戴胸圍出街，但卻經常被男士投以鹹濕嘅目光，令佢相當尷尬。

雖然一對爆乳為佢帶來唔少煩惱，但無可否認亦為佢帶嚟強勁嘅人氣，自2019年開始營運社交帳號至今，粉絲人數已超過310萬，相當厲害，而佢嘅OnlyFans帳號粉絲熱度更高，吸金力超強！

Profile

出生地：烏克蘭

身高：165cm

三圍：40L-26-37

Louisa Khovanski嗰對爆乳唔單止夠巨，仲要係純天然無添加，自然比後天加工嘅巨乳更加吸睛，難得係佢冇收收埋埋，仲喺社交網上大方分享火辣靚燈相，名副其實係益粉絲。