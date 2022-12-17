趙露思被睇高一線　劉亦菲殺入5強爭華鼎視后

內地電視劇華鼎獎公布提名名單，「神仙姐姐」劉亦菲憑《夢華錄》問鼎視后、趙麗穎爭「最佳女演員」外，「頂流女星」楊冪、Angelababy及迪麗熱巴竟然統統與獎無緣；而後起之秀紛紛抬頭，王鶴棣、趙露思、虞書欣及楊紫在古裝劇中跟與前輩陳曉、柳岩爭「最佳男、女演員」。

《第35屆華語百強電視劇華鼎獎》在美國洛杉磯公布提名名單，除了由黃曉明、周迅等各主參演一單元的《功勛》獲「華語百強電視劇滿意度」調查的第一名外，內地資深演員雷佳音及殷桃主演的內地劇《人世間》共獲10項提名領先，僅隨其後的是劉亦菲與陳曉領銜的《夢華錄》有5項提名，其中劉亦菲除成功揮低楊冪、Angelababy及迪麗熱巴當紅花旦，跟實力派的殷桃、楊蓉、譚卓、任素汐等爭視后，亦是唯一一位憑「古偶」劇獲視后入場票的女星。

趙露思被睇高一線

至於趙麗穎雖然有「千億點擊女王」封號，其去年推出的轉型之作《幸福到萬家》熱度及口碑俱佳，可惜仍跌出視后5強，只能跟後輩趙今麥及關曉彤齊角逐「華語當代題材電視劇最佳女演員」。而當紅的小生王鶴棣及一眾小花趙露思、虞書欣、楊紫等，齊齊獲提名角逐「華語古裝題材電視劇最佳女及男演員」，但競爭對手超強，分別有陳曉、陳坤、黃軒、柳岩等，當中爆紅的趙露思被睇高一線成「古裝視后」，不少粉絲留言：「陪了我們整個夏天，她是全天下最好的女娘。」只是同拍《星漢燦爛．月升滄海》的吳磊榜上無名，粉絲直斥「太離譜」。

另外，提名名單中另一焦點是憑《逆局》提名「華語當代題材電視劇最佳男演員」的周渝民，皆因他是唯一一位有份入圍的台灣男演員，同獎角逐的男星有張若昀、辛柏青、楊爍及李佳航。另外，「終身成就獎」由已故藝人曾江奪得。