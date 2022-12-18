【是日通勝】

農曆十一月廿五

壬寅年 壬子月 乙巳日

吉時：凌晨11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、動土、安床

忌：交易、出行、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、21、29、43

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：運勢平平也沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

金牛座：太過自信不是好事，得意忘形會令運勢減弱。

雙子座：做人忌自私，顧及別人感受才可贏得好人緣。

巨蟹座：今天有點倒霉，但只要沒做虧心事就不用怕。

獅子座：得到幸運之神眷顧，穿紫色衫可望旺上加旺。

處女座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難打破悶局。

天秤座：不熟不做，謀事要量力而為，逞英雄易惹禍。

天蠍座：勉強無幸福，處理感情問題時勿再自欺欺人。

人馬座：運氣佳，謀事沒有阻力，成功機會高唱入雲。

山羊座：過得自己過得人，待人接物要做到問心無愧。

水瓶座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

雙魚座：管好個人情緒，遇到任何問題都能應付自如。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）豬 有意外

鼠：衣食住行花費多，有必要控制購物欲。

牛：頭腦清醒，不妨讀本好書，可充實自己。

虎：生活遇到小挫折，勿氣餒，宜沉着應對。

兔：身心疲憊，情緒低落，言行容易得罪人。

龍：桃花旺，單身者有很多結識異性的機會。

蛇：財運不穩，用錢要謹慎，慎防小人騙財。

馬：家人是最好的依靠，抽時間陪伴他們吧！

羊：體會到身邊人的關心，謀事更有自信。

猴：早上的運勢特別好，易遇到好人好事！

雞：人緣運上升，能夠與身邊人融洽相處。

狗：小心爛桃花，勿對身邊的異性太過熱情。

豬：是日沖煞，出外活動要小心，安全第一。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

【題】職場上不能坐的「魷魚位」

絕大多數的人於進入職場後，往往能夠憑藉個人努力而在事業上平步青雲，但有小部分人明明工作做得挺好，總會待不了多久便離職，甚至被炒魷魚，如有這種情況的話，就要考慮自己是不是坐錯了以下4個「魷魚位」。

1.座位不能直沖大門

大門為整個辦公室的氣流和能量出入口，如果座位正對着大門，進出口的影響會導致人的思絮混亂，情緒不穩，繼而做出錯誤決定，不利於集中精神工作，經常被入門的氣流沖住，還容易造成脾氣火爆或無端生病等情況。

2.座位後面宜有靠

最理想的辦公桌方位是背靠牆、左靠窗，不僅給人一種踏實感，工作效率還會大大提高。所謂背有靠山好辦事，辦公室座位後有靠山，做事會底氣十足，事業易得貴人相助，踏實穩健地前進。

3.座位不能正對廁所門

廁所是穢氣薈萃之地，如果座位正對着廁所門，或長期坐在廁所門附近，易因吸了過多穢氣而生病。

4.座位正對着主管或老闆房門

若座位正對着主管或老闆的房間門，會受他們的一舉一動影響，產生壓迫感，無法集中精神工作，久而久之會影響工作效率。