一個鏡頭拍足4粒鐘！黃宗澤煞科無期　新片超支急撲水

由黃宗澤及蔡潔主演的新片原定本月中煞科，但因首次執導電影的陳十三對拍攝甚為執着，不少鏡頭需重拍20、30次，令拍攝工作嚴重超時，而且演員檔期暫時未能配合，故整個劇組需停工！如今電影未能如期竣工，要額外加組數拍攝，資金亦需加碼，劇組要撲水埋尾，相當頭痛。

亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》開拍電影版《驅魔龍族馬小玲》，由籌備到開拍都備受關注。該片由劇集編劇陳十三執導，演員有黃宗澤、蔡潔、郭柏妍及劉心悠等，雖然該片日前才舉行開鏡儀式，但其實已經開拍了一段時間，原定本月中煞科，但有指導演陳十三因首次執導，對新作大為緊張，故此對拍攝要求相當高，尤其對鏡頭的唯美感更要求做到近乎完美，不少鏡頭都要多次重拍才收貨，令拍攝嚴重超時，至今仍未竣工。

早前，劇組在九龍灣一個商場內開工，拍攝一場馬小玲替身由3層高的地方吊落2樓再與殭屍對打的戲份，這個只有約一分鐘的鏡頭，卻足足拍了超過4小時！該角色用了兩個替身，見他們不斷在商場內跑上跑落，但只是為了拍一個鏡頭，認真誇張。

陳十三首次執導壓力大

《驅》片未能在煞科期完成拍攝，惟黃宗澤等演員早已接了其他工作，故劇組本月11日在亞視廠房完成一個大型場面兼為黃宗澤提前慶生後就停工，未能繼續拍攝。拍攝超時要額外再找日子補戲，變相製作亦會超支，據知投資方未知能否再「泵水」，劇組為撲水而大為頭痛，演員檔期及資金問題統統有阻滯，可謂相當棘手！

記者就超時拍攝一事致電陳十三，他承認此事：「確實係超時，因為唔想趕進度而求其拍，好感恩台前幕後好齊心，依家等藝人畀期再夾時間開番。（投資方肯唔肯再加碼投資？）呢個要等我剪好晒啲片，睇吓實際仲有幾多日要拍先可以同佢哋傾，始終要增加投資，要慢慢再傾。（首次執導，壓力係咪好大？）咁一定，停工到依家，我一直發夢仲係拍緊戲，就知壓力幾大！但我好Enjoy，同埋好開心有個咁好嘅團隊。（黃宗澤演得如何？）梗係好好啦！我同佢已經好有默契，好多嘢唔使講太多，佢已經做到，係一個非常好嘅演員。」

萬綺雯角色有驚喜

陳導為此片花盡心思，亦碌了人情卡邀不少藝人客串，其妻萬綺雯、劇集版的馬小玲當然都有支持他，早前已由內地返港拍攝。他們雖然結婚多年，但依然恩愛如昔，開工時閃爆全場。有指她今次的角色不是降魔者，而是靚殭屍，對此，陳十三繼續大賣關子：「呢個唔講，總之會畀到大家驚喜啦！」