猛人面前演說　嚴崇天代表香港晒流利韓文

「韓國通」嚴崇天早前獲邀到南韓作官方交流，現身國會議員會館參加「亞洲未來的ESG」國際論壇，令他大感榮幸﹕「呢個活動係由南韓國際文化交流院、公共外交實踐委員會、外交部及京畿道議政府市等單位主辦嘅，而我係唯一一位香港代表台上發言，從文化及媒體界角度分享，對環境、社會及治理嘅睇法。起初都唔知道自己有份講嘢，直到見到台上張枱有我個名，我就問負責同事『係未代表我要上台發言？』對方話：『咁應該係啦！』」

由於事前全無準備，阿天直言大感緊張﹕「仲要講韓文，當日嘉賓有南韓國會議長金振杓、南韓外交部部長朴振及南韓議政府市市長金東根等等，全部都係大人物，好彩我最後都順利完成咋。今次除咗有機會出席呢個論壇，仲獲邀到南韓議政府市，同市長金東根做獨家專訪，畢竟自己嘅韓文仲有好大進步空間，所以事前都花咗唔少工夫去準備。」他亦有機會與華城市市長鄭明（根）開會﹕「去到政府大樓，見到LED banner大大隻字歡迎我哋幾位嘉賓，仲有我個名添，真係好驚喜，最有趣嘅係市長同我講，以後如果私人名義嚟香港，可唔可以搵我去玩，我當然無任歡迎，仲承諾介紹香港靚女俾佢識，搞到全場爆笑。」

疫情前阿天每天都飛南韓幾次，從未想過會「一別兩年」﹕「上一次去已經係2020年2月，當地真係變化好大，我都計劃明年年初再去南韓，到時應該係去拍旅遊節目，我都努力度緊可以邀請邊啲韓星及KOL參與其中。」