鄭欣宜天雨地滑照跳唱　王丹妮搣甩阿梅唱腔騷唱功

昨晚（17日）在中環海濱舉行的自駕汽車戶外騷，演唱會以時裝騷形式舉行，除了鄭欣宜和王丹妮演出外，現場還有Vivienne Tam時裝騷及DJ界女神樂宜打碟，節目豐富，吸引不少藝人出席，包括林夏薇與老公、姚焯菲及詹天文等一眾《聲夢》歌手和林淑敏等前來捧場。擔任表演嘉賓的欣宜表示心情緊張，騷前經理人不贊成她跳唱快歌，擔心落雨地濕，她說：「但我唔理，決定瞓身演出。」這是她首次參予此類型的騷，感覺好正，會視作為明年3月紅館騷的熱身。她透露有個心願，希望能與四大天王同台演出，戲言想儲齊四大天王印花。

而由模特兒跳出做演員的王丹妮（Louise），昨晚則重操故業，為時裝設計師Vivienne Tam的時裝騷擔任模特兒，本身1米78高的Louise，穿上6吋Platform 鞋，台型十足，她除了行騷外還先後獻唱《Born This Way》和王菲的《螢火蟲》，唱功不俗。受訪時她稱做戶外騷感覺好有氣氛，第一次在大舞台唱歌，感覺興奮，自從轉型做演員之後，好耐冇行騷，今次更可用自己的聲線唱歌：「之前拍電影《梅艷芳》要學阿梅唱腔唱歌，今次就可以用番自己把聲表演，感覺好新奇。」她透露之前有跟唱歌老師Christine Samson學唱歌，又要唱歌又要兼顧行騷，雖然很難，但自己好享受和開心，相信唱得不太差。問她有否想過進軍樂壇？她說：「依家努力做演員先，看緣分，多謝大會畀機會。」