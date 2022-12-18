「全能創作才子」蕭秉治在新歌MV大玩煙火

台灣「全能創作才子」蕭秉治在台北「Project X Live Tour 巡迴演唱會」，會上驚喜首唱新曲《外人》，意欲在聖誕前夕送給心碎者的一首祝福歌，歌曲推出後登上音樂發燒影片排行第17名，勢必也將成為蕭氏情歌最新代表。

他表示某日在思考「放手」時，突然就出現了副歌的第一句歌詞「我終於捨得放手讓你尋找下一段的旅程」和旋律，感謝填詞人為他譜上細膩文字，又指：「這首會叫《外人》的原因，雖然二個人被逼分開，曾經相愛過不會是外人，都是最親愛的陌生人。」

MV由曾入選富川國際奇幻影展新銳導演張凱智執導，講述個性截然不同的兩人相愛到分開的過程，他飾演與自己個性相似的角色，嚴肅內斂性格全然展現，女主角則活潑大方，便是歌詞裡提及的「對宮」，意指星座中180度截然不同卻互補的兩人。他說：「其實我沒有太在意星座，但是如果能和自己互補，我覺得生活起來會更適合。」

MV中還有令人印象深刻劇情，女主角時常擺出「7」的手勢，提醒他要記得保持笑容，手勢亦貫穿整支MV的故事核心。現實生活中，他又謂只要決定分手的一刻，就會真正給予祝福。