【心理測驗】神準！別人對你的初印象

人的一生會遇到形形色色的人，而其中更多的是只有一面之緣，雖說「路遙知馬力，日久見人心」，但初印象已經成為人際關係中的一個「篩選項」，對一段關係的開啟起到關鍵作用。想知道別人對你的第一印象？不如玩一玩這道在網上流傳，來自日網「shinri」的心理測驗啦！

【問題】

請憑直覺回答，你認為下圖中的圖案看起來像甚麼？

A.玩具球

B.人的頭和手

C.組織結構圖

D.多啦A夢的尾巴和鈴鐺

【結果分析】

A.聰明又能幹之人

你容易給人聰明、能幹、反應快的初印象，雖然這些都是好的表現，但同時亦有機會為自己及他人形成無形的壓力，害怕被取笑。想減少這種情況發生，不妨適當地展示自己幽默的一面，讓對方放鬆。

B.隨衣服變化之人

一般來說，每個人對你的初印象都取決於你當時的衣着，似乎相比於言行舉止，你出眾的衣着打扮更能給人留下印象。從某種意義來說，你可以根據要接觸的人而改變你的穿搭風格，是一個非常靈活的人。

C.堅持自我之人

在初見的人眼中，你是一個有主見、有獨特價值觀的人，似乎金錢並不是你所關注的事情，甚至有一種與世無爭的感覺。如果你想要別人跟隨你的節奏可能比較難。日常中不妨透過服裝打扮而增加氣場，從而變得親切。

D.善良友善之人

慣常帶着微笑，待人友好的你，能給初見之人善良、溫柔的感覺，容易與人打成一片。不過要注意勿過分熱情，以免令人誤會你對他、她有意思。保持友善的態度是好事，但切忌不要變成「中央空調」，需把注意力放在真正在意的人身上。