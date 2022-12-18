楊千嬅多次哽咽認開騷有阻力　自爆匿埋喊被阿仔發現

一連兩場《楊千嬅B minor演唱會2022》昨晚（17日）於亞博1號展館揭開序幕， 乃千嬅第34場巡迴演唱會，雖然於一片是非聲音下開騷，但其心情未受影響，狀態大勇的她，於全場紫色螢光捧揮動下，先後換上5套紫色裙演繹多首歌曲，不過歌曲安排上，跟以往個唱的大熱歌略有不同，今次主力唱Side Track，但反應也不俗，大抵久未踏上香港舞台，千嬅獲台下觀眾讚靚女，逗得她甜笑揮手答謝。

於音樂會初段，千嬅一直以歌會友，直至演繹完第10首歌楊開腔講話：「你哋好嗎，好耐冇見，上呢個舞台之前，我用咗好耐時間諗咗好多嘢，我應該講啲乜嘢，同時我亦都用咗好多時間諗吓有啲咩係唔講得。」及後她以鋼琴演繹名曲《再見二丁目》，透露為此苦練4個多月，惟開始時已彈錯音，她隨即執生重彈一次，全場觀眾合唱，雖然中段也有失手，但仍獲觀眾以掌聲鼓勵。

而於演繹《一二三三二一》時，千嬅多次哽咽，更忍不住哭兼兩度拭淚，唱不下去，粉絲隨即為她打氣，事後千嬅表示因開心及感動所致，自言性格硬頸，即使不快樂也不會哭，也不想大家看見，擔心被發現會認為她很廢，惟近年卻變得眼淺，被感動到便容易崩潰喊，加上近年回歸家庭，更感覺到自己會痛及傷心：「呢啲都係個仔教我，佢會問，媽咪你做乜唔開心，佢見到我尋晚喺房喊，今朝對眼腫咗，我都有問自己點解要扮冇事，其實我可以為自己，可以唔開心喊。」對於今次演出，千嬅坦承很困難兼有阻力大，故能夠獲得大家掌聲，乃她最風光的時刻，更指今次開騷零贊助，惟過程是凌駕了心口的勇，要特別鳴謝其音樂團隊。

向來疼錫歌迷的她，也有走近觀眾席與粉絲互動，過程間險被長裙絆倒，性格豪邁的她即笑說：「跌死我！冇事嘅，跌低咗咪起番身囉！」於Encore環節時，千嬅感謝服裝設計師Tomas Chan，指自己於人生最低落時獲對方給予勇氣，寄語大家不要因一、兩個人否定自己，要感謝及擁抱不喜歡你的人，指近年大家也遇上困難日子，但千萬不要容易放棄。

連續唱了4首Encore歌後，情緒高漲的千嬅仍未夠喉，即席加唱經典歌《姊妹》，笑指該曲即使唱到人瑞也要唱，至完成該曲，千嬅欲宣布完場之際，觀眾仍不願離開，千嬅見狀笑說：「會唔會有事？你哋行路返九龍？冇事，我孭！」接住再度encore獻唱《飛女正傳》，結果音樂會於3度Encore、唱至11時40分才完騷。