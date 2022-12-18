女生必學！節日後5大肌膚急救Tips！

下星期日就是聖誕節，相信大家已經約定親友開Party慶祝！但狂歡放縱下，難免會暴飲暴食和熬夜遲睡，加上又冷又乾燥的天氣，令膚況也容易變得不穩定。絲打們若不想節日後一臉憔悴倦容，兼且飽受乾紋、暗啞、黑眼圈、粉刺等問題困擾，就快快參考以下的急救Tips，由臉到身展開全面保養，重拾最佳狀態迎接新一年！

貼士1：潔面磨砂去暗沉

急救的第一步是早晚用潔面產品去除臉上污垢油脂及化妝殘漬，預防痘痘及黑頭出現。不過要留意，日常潔面只需用配方溫和的潔面乳，便能洗走臉上污垢。但到了膚況較差，例如節日後需要急救時，就要同時搭配磨砂膏，以按摩手法徹底清潔，才有助改善粗大毛孔、黑頭、粉刺、痘痘等問題，令白嫩肌膚重現眼前。

貼士2：用護膚品黃金時間

最佳使用護膚品時間是潔面後，臉上水分還未乾透，毛孔還微微張開時，以溫熱的手搭配補濕乳按摩肌膚。除了臉部肌膚，身體肌膚也如是護理。特別在寒冷季節，無可避免會沖熱水澡，但熱水會洗走皮膚的油分，導致肌膚少了油份的保護屏障而變得繃緊及脆弱，甚至出現乾紋。建議洗熱水澡後，趁身體毛孔仍然打開時，立刻塗上潤膚乳，讓每寸身體肌膚都得到滋潤。

貼士3：日常以油制乾

秋冬天氣最適合用天然護膚油，例如添加了各種果實、種子、花朵等提取的植物油來滋潤肌膚。面對極度乾燥的天氣，和狂歡整日後的憔悴肌膚，天然油的成分可透過按摩滲透至每一處肌膚紋理，深層呵護肌膚，煥發精神彈潤的光澤。市面上的天然護膚油種類繁多，常見的有椰子油、杏仁油、玫瑰油、荷荷巴油以及摩洛哥堅果油等，大家不妨多試幾次看自己比較適合哪一種。內地女星迪麗熱巴曾表示自己會在熬夜拍戲時，在夜間使用護膚油來穩定肌膚狀況，同時也能消水腫，大家不妨跟風試試！

貼士4：學Jisoo敷面膜急救

面膜不單是一般女生的護膚神器，更是一眾女星的急救法寶。尤其當她們長時間化妝工作後，就會在卸妝後立即敷上面膜急救缺水肌，令疲憊暗啞肌膚回復水潤光澤。近日忙於巡迴演唱會的BLACK PINK成員Jisoo，也曾在節目中透露自己屬乾性肌，所以日常護膚較偏重補濕，而敷面膜正好是補充肌膚水分最快的方法。她就試過在膚況不穩定的日子，一天敷2至3次面膜。不過粉絲們如果膚況不太差，可視乎情況每星期敷兩至三次，再隨時依個人膚況轉變作增減，便能做到全面修護又不增加肌膚負擔。

貼士5：隔夜燕麥瞓醒即食

身體好，自然皮膚好，所以健康飲食很重要！但節日期間難免會吃煎炸食物，這些油膩食物容易在體內累積毒素，引起發炎，或讓痘痘情況惡化。不妨在派對後改吃健康又有營養的「隔夜燕麥」（Overnight Oats），燕麥含有豐富的纖維、維生素和礦物質，進食後有助促進腸道蠕動，改善暴飲暴食後的便秘情況，而且還有抗氧化，用後節日後護膚和減脂，最有功效！

隔夜燕麥不但營養豐富，也容易製作，只需要在前一晚將自己喜歡的水果、奇亞籽、堅果或肉桂粉等搭配燕麥，浸泡在乳酪、牛奶、植物奶或豆漿之中，再放入雪櫃冷凍，到第二天早上即可享用，十分方便！