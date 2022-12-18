陳曉華去沙灘怕曬黑　長裙包身「無下裝」騷腿

前港姐冠軍陳曉華（Hera）身形高挑，絕對是人肉衣架，近日她網晒一輯沙灘照，以「無下裝」造型騷長腿，引來網民瘋狂畀Like。忙於拍攝新劇的她，早前出席活動時表示近日最長開工36小時，要食黑朱古力保持精神，不過即使攰到爆，Hera也不忘「交功課」更新社交網，笑指發覺自己近日似消失了很久，故努力搵相片Po，結果找到9月與朋友慶祝生日的沙灘照片：「當時抱住如果唔係為咗同朋友慶祝生日都唔會想去沙灘曬黑嘅心態去沙灘，結果玩咗一日開心到超出預期。」更自言平日說話後均會反方向發展，如決心不會吃消夜，但最終還是敵不過內心掙扎而吃了！

對此Hera受訪時表示：「我講嘅反方向發展，例如我覺得嗰樣嘢唔好玩，最後出到嚟係好好玩同好享受，有陣時覺得場戲好難拍會做得唔好，點知出到嚟效果都好投入。」更指相片來自幾個月前與朋友慶祝生日，當時忙於開劇，為免皮膚顏色曬黑唔連戲，結果以長袖裙示人：「我又唔識游水，但係啲朋友好鍾意去沙灘，就算我唔想去都會去，去完之後真係玩得好開心，呢件事帶出有陣時冇得預計，應該要試咗先，可能出嚟嘅效果會好好呢！」